🧲 Warum du gerade so erschöpft bist (und was deine Energie damit zu tun hat)

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Vielleicht kennst du das: Du wachst auf und fühlst dich schon müde. Bevor der Tag überhaupt begonnen hat.

Ich sehe das gerade überall. In den Nachrichten, in Gesprächen, in den Kommentaren hier.

Und ich möchte dir heute eine andere Perspektive anbieten.

Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Immer.

Wenn du den ganzen Tag auf Schlagzeilen schaust, auf steigende Preise, auf Dinge, die du null beeinflussen kannst, dann fließt deine Lebensenergie genau dorthin ab. Tropfen für Tropfen.

Am Abend bleibt für dich selbst kaum etwas übrig.

Deine Erschöpfung ist eine logische Reaktion deines Nervensystems auf eine Zeit, in der viele alte Sicherheiten wackeln.

Du funktionierst noch. Aber du gestaltest kaum noch.

Dabei trägst du eine eigene Quelle in dir. Sie war immer da. Sie sprudelt unabhängig davon, was im Außen gerade passiert.

Der erste Schritt zurück ist einfach: Stell dir heute bei allem, was dich beschäftigt, eine einzige Frage.

Liegt das gerade in meiner Hand?

Wenn nein: Atme. Lass es dort, wo es ist. Und hol deine Aufmerksamkeit zurück zu dir.

Deine Energie gehört zu dir. Zu deinem Leben, deinen Menschen, dem, was durch dich entstehen will.