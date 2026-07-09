Gefälschte Geschichte: Die vergessenen Herd-Sphären

Während eines kürzlichen Interviews, in dem ich über meine Forschungen zu Tartaria sprach, erfuhr ich, dass viele Haushalte über ein sogenanntes „Hearth Sphere“ (Herd-Sphäre) verfügten. Von Guy Anderson

Dabei handelte es sich um eine polierte Kupferkugel von der Größe einer Bowlingkugel, die das gesamte Haus mit Wärme, Licht und mechanischer Energie versorgte.

Einmal wöchentlich wurde die Kugel zur örtlichen Kirche gebracht und dort an eine riesige Ladevorrichtung angeschlossen, die sich unter dem Steinboden des Kirchenschiffs befand. Den wenigen verfügbaren Informationen zufolge war dieser Vorgang schlicht als „die Erneuerung“ bekannt.

Die Kugel selbst bestand angeblich aus mehreren konzentrischen Schichten; die äußere Hülle war aus hochreinem Kupfer gefertigt, was eine gleichmäßige Energieverteilung über die gesamte Oberfläche ermöglichte und zugleich die inneren Komponenten schützte.

Darunter befand sich ein Gitter aus Schmiedeeisen, das als magnetisches Gerüst diente und das Energiefeld stabil hielt, während die Kugel im Haus in Betrieb war.

Zwischen dem magnetischen Gitter und der zentralen Kammer befand sich eine keramische Isolierschicht, die die Außenhülle vor den enormen Temperaturen schützte, die während des Betriebs entstanden. Die innerste Kammer enthielt ein exotisches kristallines Material, das wie ein Wärmespeicher fungierte: Während der „Erneuerung“ nahm es enorme Energiemengen auf, um diese anschließend über mehrere Tage hinweg allmählich wieder abzugeben.

Ein Teilvakuum zwischen den Schichten reduzierte den Wärmeverlust drastisch, sodass die Kugel auch lange nach Verlassen der Kirche warm blieb.

Darüber hinaus enthielt es möglicherweise auch eine geringe Menge Radium, das als Katalysator und nicht als primäre Energiequelle diente und den kristallinen Kern während des Ladevorgangs stabilisierte. Die eigentliche Energiequelle soll die Kirche selbst gewesen sein, die, wie wir wissen, ein wesentlicher Bestandteil des Äthernetzes war.

Während der Erneuerung erzeugten riesige Induktionsringe unter dem Gebäude ein starkes elektromagnetisches Resonanzfeld, das den kristallinen Kern in jeder Herdkugel durchdrang. Anstatt direkt Strom zu erzeugen, veränderte dieser Prozess angeblich die innere Struktur des Kristalls, sodass dieser bemerkenswerte Energiemengen speichern konnte, ohne zu überhitzen.

Zurück in der Kirche gab die Kugel die gespeicherte Energie langsam über das Eisengitter ab und erzeugte so Wärme, während sie gleichzeitig Haushaltsgeräte mit Energie versorgte, die Energie aus dem umgebenden Magnetfeld bezogen.

Ob die mir mitgeteilten Informationen korrekt sind, lässt sich nur schwer feststellen. Ich hoffe jedoch, dass Sie sie interessant finden und der Sache weiter nachgehen werden.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“