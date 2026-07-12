🗿 Sind die geheimnisvollen Dogu-Figuren Darstellungen antiker Astronauten?

Die sogenannten Dogu sind relativ kleine, menschenähnliche Figuren, die am Ende der Jōmon-Zeit (14.000–400 v. Chr.) in Japan hergestellt wurden. Die kuriosen Figuren weisen eine Reihe ungewöhnlicher Merkmale auf, die sie zu etwas Besonderem machen.

Die sogenannten Dogu sind relativ kleine, menschenähnliche Figuren, die am Ende der Jōmon-Zeit (14.000–400 v. Chr.) in Japan gefertigt wurden. Diese kuriosen Figuren weisen eine Reihe ungewöhnlicher Merkmale auf, die sie zu einigen der einzigartigsten Zeugnisse antiker Kunst machen. Was macht die Dogu so geheimnisvoll?

Betrachtet man sie genauer, ähneln sie einer Art Humanoiden in einem Anzug – vielleicht einem Raumanzug? Die Figuren sind mit Helmen oder Schutzbrillen dargestellt.

Ihre Köpfe wirken zudem ungewöhnlich langgestreckt, und einige haben mandelförmige Augen. Die Augen sind fast immer im Verhältnis zum Körper unverhältnismäßig groß. Am interessantesten ist vielleicht die Tatsache, dass die Dogu-Figuren die Götter darstellen sollen.

Die meisten Dogu-Figuren haben Brüste, eine schmale Taille und große Augen und gelten vielen als Darstellungen von Göttinnen. Viele weisen einen großen Bauch auf, der mit einer Schwangerschaft in Verbindung gebracht wird, was darauf hindeutet, dass die Jōmon sie als Muttergöttinnen verehrten.

Laut dem Metropolitan Museum of Art deuten diese Figuren „auf eine Verbindung mit Fruchtbarkeit und schamanischen Riten hin“. Die aus Ton gefertigten Figuren weisen eine Vielzahl faszinierender Formen auf. Dogu-Figuren haben tendenziell große Gesichter, kleine Arme und Hände sowie einen kompakten Körperbau.

Einige scheinen Brillen zu tragen oder haben herzförmige Gesichter. Die meisten weisen Markierungen im Gesicht, auf der Brust und an den Schultern auf. Fast alle Dogu-Figuren wurden in Gräbern oder Steinkreisen entdeckt, was aufgrund ihres Fundortes auf eine religiöse oder schamanische Verwendung hindeutet.

Interessanterweise stammen die Dogū-Figuren vermutlich ausschließlich aus der Jōmon-Zeit und verschwanden in der darauffolgenden Yayoi-Zeit. Die Jōmon-Keramik der Dogū-Figuren weist je nach Fundort und Art der Ausgrabung verschiedene Stile auf. Laut dem Nationalen Museum für Japanische Geschichte wurden bisher etwa 15.000 Dogū-Figuren geborgen.

Die meisten Funde stammen aus Ostjapan, während Funde im Westen des Landes selten sind. Obwohl die Figuren mit Göttern in Verbindung gebracht wurden, ist ihr genauer Zweck noch nicht vollständig geklärt. Vermutlich dienten sie als Abbilder von Personen, die magische oder schamanische Handlungen vollzogen.

Wie Timothy Insoll , Autor des Buches „ Das neue Hakodate-Jomon-Kulturzentrum, Minamikayabe, Japan “, anmerkt , könnte man geglaubt haben, dass Krankheiten in die Dogu übertragen und dort zerstört werden könnten, wodurch die Krankheit oder jedes andere Unglück beseitigt würde.

Götter oder antike Astronauten?

Nun, was ist denn der Unterschied? Anhänger der Prä-Astronautik-Theorie bieten interessante Erklärungen. Einige Autoren glauben, dass diese Figuren außerirdische Besucher darstellen, Wesen, die vor Tausenden von Jahren auf die Erde kamen. Die Dogu-Figuren sehen zwar menschenähnlich aus, sind aber ganz sicher alles andere als menschlich.

Der mysteriöse „Anzug“, den einige dieser Figuren zu tragen scheinen, Helme und etwas, das manche als Schutzbrillen beschreiben, sind nur einige der Merkmale, die für diese Epoche der Menschheitsgeschichte ungewöhnlich sind. Dies wirft einige interessante Fragen auf: Sahen die Künstler der Antike Wesen, die den Dogu ähnelten?

Oder sind die mysteriösen Figuren ein Produkt der Fantasie der alten Menschheit? Aufgrund ihrer rätselhaften Natur und ihrer eigentümlichen Merkmale sind die Dogu Gegenstand zahlreicher kontroverser Theorien. Wie der bekannte Forscher und Bestsellerautor Erich von Däniken anmerkt , besitzen die Dogu (im Text als „japanische Statue von Tokomai“ bezeichnet) „moderne Verschlüsse und Augenöffnungen an ihren Helmen“.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“