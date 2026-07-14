🛸 Pentagon veröffentlicht neue UFO-Akten: „Anders als alles, was ich je gesehen habe“ (Video)

Das Pentagon hat am Freitag eine neue Reihe von Akten zum Thema UFOs, auch bekannt als unidentifizierte anomale Phänomene, veröffentlicht. Darunter befindet sich auch ein Bericht eines Militärfliegers, der sagte, ein mysteriöses Objekt sei „anders als alles, was ich in meinen 28 Dienstjahren gesehen habe“.

Avi Loeb schreibt:

Höhepunkte der vierten UAP-Datenveröffentlichung der US-Regierung

Am 10. Juli 2026 veröffentlichte das US-Kriegsministerium hier die vierte Tranche der UAP-Dateien . Wie ich bereits in den Sendungen „Face The Nation“, „CBS News“ und „One America News“ erläutert habe , enthält die Veröffentlichung drei NASA-Fotos, 14 Dokumente aus dem Zeitraum von 1948 bis 2020, 19 Videos von Militärsensoren und vier NASA-Audioaufnahmen.

Die historischen Aufzeichnungen enthalten das vollständige Protokoll der Los-Alamos-Konferenz vom Februar 1949 ( hier veröffentlicht ), das auf meine Anfrage im Namen des Wissenschaftlichen Beirats der UAP ( https://uapsac.com/ ), dessen Vorsitz ich innehabe, hin erstellt wurde. Die Konferenz von 1949 wurde von Edward Teller organisiert, dem ungarisch-amerikanischen theoretischen Physiker, der als Vater der Wasserstoffbombe bekannt ist.

Er war eine Schlüsselfigur im Manhattan-Projekt während des Zweiten Weltkriegs und maßgeblich an der Gründung des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien beteiligt. Im Mittelpunkt der Konferenz standen Berichte über grüne Feuerbälle in der Nähe von Los Alamos und anderen sensiblen Atomstandorten. Lincoln LaPaz stellte die Ereignisse gewöhnlichen Meteoritenfällen gegenüber und beschrieb das Ereignis am Starvation Peak als plötzlich, gelbgrün, nahezu horizontal verlaufend und etwa zwei Sekunden lang andauernd.

Die veröffentlichte Zusammenfassung vermerkt, dass die Gruppe keinen Konsens erzielte; ein flacher Meteoriteneintritt wurde zwar in Betracht gezogen, aber nicht bestätigt. Teller scheint an der Tafel die Eigenschaften der mysteriösen grünen Feuerbälle zu berechnen, während Laborleiter Norris Bradbury die Konferenz mit dem Eingeständnis abschloss, dass deren horizontale Flugbahnen und Stille weiterhin ungeklärt blieben.

An der Konferenz nahmen Vertreter der Armee, des FBI, der Atomenergiekommission, der Universität von New Mexico und der Gruppe der Universität von Kalifornien in Los Alamos teil. Unter den Teilnehmern war auch Fred Reines, der 1995 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Zu den historischen Akten gehört eine streng geheime Geheimdienststudie aus dem Jahr 1948, die Fotografien des Horten-Nurflüglers reproduziert, eines schwanzlosen deutschen Flugzeugs, das wie eine fliegende Scheibe aussieht und dessen Gleiterprototyp bereits 1938 eine Höhe von 14.200 Fuß erreichte – die gängige Erklärung der Studie für frühe Berichte über eine fliegende Scheibe.

Die freigegebene Tranche umfasst Geheimdienstakten aus der Zeit des Kalten Krieges, Aufzeichnungen von Nuklearstandorten, Berichte über Störfälle auf dem Marinegelände, moderne militärische Sensorvideos, NASA-Raumfahrtmaterial und Aufsichtsunterlagen des Projekts Blue Book.

Eine Ansammlung mysteriöser Objekte, die sich in einer schmalen Formation nach unten links bewegen, ist in einem Video zu sehen, das hier am 10. Juli 2026 als viertes UAP-Dokument der US-Regierung veröffentlicht wurde. (Quelle: DoW)

Ein Höhepunkt der modernen nuklearen Sicherheitsgeschichte ist der Bericht zum Pantex-Vorfall aus dem Jahr 2015. Laut Bericht erfasste das Bodenüberwachungsradar von Pantex ein unbekanntes Objekt in der Nähe des Kraftwerks. Daraufhin reagierten die Sicherheitskräfte gemäß dem genehmigten Einsatzplan für unbemannte Flugsysteme, und das Objekt wurde nördlich des Kraftwerks verfolgt. Die Beamten berichteten, dass es keine Geräusche von sich gab und sie mit einem Fernglas kein Antriebssystem identifizieren konnten.

Der Bericht besagt außerdem, dass das Objekt während der Verfolgung anscheinend an Geschwindigkeit zunahm und die Richtung änderte. Sicherheitsbeamte verfolgten es drei bis fünf Minuten lang mit einer Kamera in einer Höhe von etwa 30 bis 60 Metern über dem Boden. Aussagen, Videoaufnahmen und weitere Beweismittel wurden dem FBI übergeben.

Die Projekte Sign und Blue Book sind ebenfalls auf wichtige Weise vertreten. Der Fortschrittsbericht von Project Sign umfasst hundert Sichtungen aus den Jahren 1947 und 1948 und bietet einen direkten Einblick in die erste systematische Studie der US-Luftwaffe.

Die Akte zu Project Blue Book dokumentiert die Überprüfung durch den Wissenschaftlichen Beirat in den Jahren 1966 und 1967 sowie dessen Empfehlung, dass die Luftwaffe ein universitätsnahes Wissenschaftlerteam mit der Untersuchung ausgewählter Sichtungen beauftragen sollte. Zusammengenommen zeigen diese Dokumente einen Wandel von den nachrichtendienstlichen Bedenken während des Krieges und des frühen Kalten Krieges hin zu einer formaleren wissenschaftlichen Überprüfung.

Die Berichte über unbefugtes Eindringen in kontrollierten militärischen Luftraum zählen zu den wichtigsten Einsatzdokumenten. Die neu veröffentlichten Auswertungen zeigen die standardisierte Berichterstattung der Marine über unbefugte Eindringlinge in kontrollierten militärischen Luftraum während aktiver Operationen oder Übungen. Ein Fall aus dem Jahr 2020 im Osten der USA, der mit PR106 in Verbindung steht, beschrieb ein sehr kleines Objekt mit metallischem Aussehen und reflektierender Unterseite, das sich in einer konstanten Richtung bewegte.

Ein Fall aus dem Jahr 2019 im Osten der USA, der mit PR112 in Verbindung steht, umfasste fünf militärische Beobachter und beschrieb Flugeigenschaften, die einem Beobachter in 28 Dienstjahren bei der Luftwaffe und der Marine völlig unbekannt waren. Der Fall aus dem Atlantik, der mit PR116 in Verbindung steht, ist sachlicher: Er beschreibt ein dunkelrotes Objekt von etwa 3,5 bis 4,5 Metern Höhe, das sich mit dem Wind bewegte und einem großen, deformierten Ballon ähnelte.

Ein interessantes Video zeigt eine 90-Grad-Bewegungsänderung eines mysteriösen Objekts, das sich zu einer dünnen Linie nach unten links bewegt (Video hier verfügbar ). Ein anderes Video zeigt eine Ansammlung mysteriöser Objekte, die sich in einer schmalen Formation nach unten links bewegen (Video hier veröffentlicht) .

Die sternförmige Gestalt eines Objekts in einem der Videos ist lediglich das Beugungsmuster der Kamera, also ein optisches Artefakt und nicht die Form der Lichtquelle.

Ein NASA-Bild der Raumfähre Columbia (1996), veröffentlicht in der vierten Charge von UAP-Dateien von der US-Regierung am 10. Juli 2026. (Bildnachweis: DoW)

Ein NASA-Bild zeigt ein unbekanntes Objekt, aufgenommen durch ein Fenster in der erdnahen Umlaufbahn während der Columbia-Mission im Jahr 1996. Die Bildbeschreibung weist darauf hin, dass sich das Objekt anscheinend gedreht oder getaumelt hat, was typisch für ein frei schwebendes Objekt ist.

Die unbekannten Objekte sehen aus wie Weltraumschrott – vermutlich menschlichen Ursprungs. Etwa 40.000 Fragmente mit einem Durchmesser von mehr als 10 Zentimetern treiben von zerbrochenen Satelliten um die Erde.

Die Nachbesprechungsprotokolle von Apollo 14 und Apollo 17 beschreiben Lichtblitzphänomene, die heute als biologischer Effekt durch hochenergetische kosmische Strahlung verstanden werden, die das Auge durchdringt und auf die Netzhaut trifft.

Diese Protokolle sind wichtig, weil sie zeigen, wie ungewöhnliche Beobachtungen während Raumflügen dokumentiert werden können, ohne spekulative Erklärungen zu erzwingen, wie ich in meinen hier , hier und hier veröffentlichten Aufsätzen erläutert habe .

Dank der freigegebenen Dateien besteht kein Zweifel mehr daran, dass die US-Regierung mysteriöse Objekte am Himmel gesichtet hat. Als Bürger der Vereinigten Staaten sehe ich es als meine Pflicht an, das Weiße Haus, das Pentagon, den Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes und die Nachrichtendienste bei der Aufklärung der Natur dieser UAPs zu unterstützen. Alle Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für UAPs ( https://uapsac.com/ ) teilen diese Ansicht.

Der Beirat muss nicht wissen, wo und wie die nicht klassifizierten Daten erhoben wurden. Wir benötigen lediglich genügend Daten, um zu bestätigen, dass es sich um ungewöhnliche Objekte handelt, damit wir ihre Eigenschaften analysieren können.

Dies wird zweifellos einen enormen Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit haben.

Seien Sie gespannt, was wir herausfinden!

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