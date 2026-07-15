🏺🔓 Verbotene Archäologie: Die Pyramiden beherbergen nicht-menschliche Wesen

Eine ehemalige Geheimdienstanalystin der UAP-Task-Force erklärt, dass die Pyramiden und Tempel Ägyptens nicht bloß antike Bauwerke sind. Sarah Gamm behauptet, die Wände zeigten eingemeißelte Darstellungen nicht-menschlicher Wesen, die dort bereits seit Jahrtausenden existieren.
Bevor sie selbst ägyptische Tempel besuchte, verbrachte Gamm Jahre damit, für das US-Verteidigungsministerium Daten über nicht-menschliche Intelligenz zu analysieren.
Sie berichtet von Hieroglyphen, die Gestalten mit länglichen Schädeln, reptilienartige Wesen und andere Formen zeigen – eingemeißelt in denselben Stein wie die Abbilder der Pharaonen.
Dies lege nahe, dass die Erbauer dieser Bauwerke die dargestellten Wesen als real akzeptierten.
Wenn tatsächlich nicht-menschliche Wesen unter den Erbauern des alten Ägypten wandelten: Warum wurden sie dann in Stein verewigt, anstatt sie zu verbergen?
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