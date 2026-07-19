🛸🔓 US-Abgeordnete: „Interdimensionale Wesen“ – keine Außerirdischen. Ihr werdet es bald erfahren.

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Eine amtierende Kongressabgeordnete, die der Arbeitsgruppe für die Freigabe geheimer Regierungsdaten zu UAPs (unidentifizierten anomalen Phänomenen) vorsteht, berichtet, sie habe in einer hochgesicherten Anlage (SCIF) Beweise gesehen, die sie von der Existenz nicht-menschlicher Phänomene überzeugt haben.

Sie vermeidet die Bezeichnung „Außerirdische“ und spricht stattdessen von „interdimensionalen Wesen“. Zudem erklärt sie, dass eine präsidiale Anordnung zur Offenlegung dieser Informationen dazu führen werde, dass die Öffentlichkeit erfährt, was genau sie gesehen hat.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna leitet die Arbeitsgruppe des Repräsentantenhauses, die sich mit der Freigabe geheimer Regierungsdaten befasst.

In einem kürzlichen Interview berichtete sie, sie habe in einer gesicherten Bundeseinrichtung Dinge nicht-menschlichen Ursprungs und nicht-menschlicher Fertigung gesehen – wobei sie betonte, dies sei ihre persönliche Einschätzung und keine offiziell bestätigte Erkenntnis.

Luna achtete dabei genau auf eine klare Abgrenzung: Sie hat weder persönlich ein Flugobjekt noch die Öffnung eines Portals gesehen.

Sie spricht vielmehr von Beweisen, für die sie keine andere Erklärung findet – Hinweise, die ihrer Ansicht nach auf Phänomene hindeuten, welche außerhalb der Gesetze der konventionellen Physik operieren.

Wenn eine amtierende Kongressabgeordnete mit einem derartigen Zugang zu Informationen ihre Worte so sorgfältig wählt – was lässt das über die kommenden Ereignisse vermuten?

Leite diesen Beitrag an jemanden weiter, der stets behauptet, die Wahrheit sei längst bekannt.

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Kommentare

2 Kommentare zu „🛸🔓 US-Abgeordnete: „Interdimensionale Wesen“ – keine Außerirdischen. Ihr werdet es bald erfahren.“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Dieter Broers seine Worte Oktober 2014 in Würzburg zum Welt im Wandel Kongress,
    Nur das die Bekanntgabe unserer interdimensionalen Mitbewohner der Erde schon vor spätestens einem Jahr durch alle Regierungen der Welt hätte passieren sollen.. Sicher tut so was weh, wenn man seinen Volk sagen muss, wir haben euch die ganze Zeit belogen.

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  2. Avatar von Klaus
    Klaus

    „nicht-menschlicher Phänomene“
    Das sind alles Dinge, die Pfeifen die Spatzen schon seit mehr als 200 Jahren vom Dach, siehe Autoren wie Justinus Kerner, Andrew Jackson Davis, Mesmer, Karl Freiherr von Reichenbach und viele Andere (Viele dieser Bücher kann man frei bei Archive.org herunterladen, da das Copyright erloschen ist. Und jeder der ein wenig selbst meditiert und geforscht hat, wird irgendwann Zauberei sehen, was in Indien schon seit 1000den von Jahren bekannt ist, wobei dort Zauberei sogar nur als mindere Kunst angesehen wird. Und Zauberei bedeutet, dass wir in keiner echten physikalischen Welt leben. Ich habe selbst in einem Wachtraum solche Wesen besucht in einer Höhle unter der Erde, allerdings als sie mich durch das Eingangstor ihrer Welt führen wollten, da bin ich vor Angst aufgewacht. Angst spricht für Energiezuführung von Außen und bestätigt diverse esoterische Autoren. Das einzige, was ich noch nicht genau weiß, wie liegen die Machtverhältnisse bei diesen Wesen, haben sie hier alles fest im Griff ? Und wenn ja, wohin wollen sie uns führen, oder werden wir ewig nur ihr Garten bleiben, der zwar schön gepflegt, aber auch gelegentlich brutal abgeerntet wird. Ich bin gespannt auf die UFO-Gegenstände. Damit würde aber sicher auch ein starker technologischer Wandel zusammenhängen, und die Gefahr einer Macht Verschiebung, weg von unseren Gärtnern, daher werden wir wohl nur etwas unbedeutenden Schrott kennenlernen.

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