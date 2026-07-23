Die drei Arten von Prana

„Energie Zivota“ berichtet.

Solares Prana besitzt eine strahlende, goldgelbe Farbe. Es ist leicht, subtil und für den Menschen von lebenswichtiger Bedeutung. Es strömt aus dem Herzen der Sonne und trägt eine Yang-Polarität in sich – eine aktive, ausdehnende und belebende Kraft. Der Mensch nimmt es über ein Prana-Dreieck auf, das von drei grundlegenden Prana-Zentren gebildet wird:

Das erste Prana-Zentrum befindet sich zwischen dem Bauchnabel und dem Solarplexus. Das zweite Prana-Zentrum liegt auf der linken Seite unterhalb der Rippen, an jener Stelle, an der man beim Laufen oft Seitenstechen verspürt. Das dritte Prana-Zentrum befindet sich an der Wirbelsäule, auf Höhe einer gedachten Linie, die die unteren Ränder der Schulterblätter miteinander verbindet.

Diese drei Prana-Zentren sind normalerweise nicht gleichzeitig aktiv. Die Aktivität eines bestimmten Zentrums hängt vom Entwicklungsstadium des Menschen ab.

Bei Menschen auf einer niedrigeren, eher animalischen Entwicklungsstufe ist vorwiegend das erste Prana-Zentrum aktiv. Ihre Energie konzentriert sich auf grundlegende Lebensbedürfnisse, das physische Überleben und die unmittelbare Befriedigung von Instinkten.

Am weitesten verbreitet ist die Aktivität des zweiten Zentrums. Sie entspricht dem konsumorientierten Menschentyp, der seine Energie vornehmlich auf familiäre, soziale und gruppenspezifische Strukturen – einschließlich verschiedener abgeschotteter Gemeinschaften und Sekten – richtet.

Spirituell orientierte Menschen, die ein aktives, kreatives Leben führen und vielfältige persönliche Erfahrungen sammeln, verfügen über ein aktives drittes Prana-Zentrum. Dieses Zentrum fungiert als ihr primärer Empfänger für solare Energie. Seine Öffnung ist oft mit Schmerzen verbunden, da sie mit einer tiefgreifenden Wandlung des Individuums und der schrittweisen Umlenkung seiner Lebenskraft hin zu höheren Seinsebenen einhergeht.

Planetarisches Prana

Planetarisches Prana besitzt eine Yin-Polarität. Es ist dicht und zähflüssig – bisweilen fast flüssig – und bildet eine durchgehende Energieschicht, die sich etwa einen Meter über der Erdoberfläche erstreckt.

Es tritt im Sommer verstärkt auf, insbesondere in Fichtenwäldern, erreicht seinen Höhepunkt jedoch im Herbst. Am aktivsten ist es tagsüber zwischen sechs und acht Uhr morgens, wenn die Erdoberfläche von der nächtlichen Feuchtigkeit gesättigt ist und sich die Landschaft dem ersten Licht öffnet.

Planetarisches Prana zeichnet sich durch einen ausgeprägten erdigen Duft aus. Sensible Menschen können seine Farbe als zarten Rosaton wahrnehmen.

Der Mensch nimmt es über drei Hauptkanäle auf:

Eine Gruppe von Prana-Zentren an den Fußsohlen, die Energie direkt aus dem Boden aufnehmen. Eine Gruppe von Prana-Zentren an den Handflächen, über die planetarische Energie sowohl bewusst empfangen als auch übertragen werden kann. Das erste Chakra im Beckenbereich, das den Einzelnen mit der Materie, der Erde und der grundlegenden Lebenskraft verbindet.

Die Prana-Zentren an den Händen sind in der Lage, beide grundlegenden Arten von Prana aufzunehmen. Sind die Handflächen nach oben gerichtet, empfangen sie solares Prana, während sich nach unten gerichtete Handflächen für das planetarische Prana öffnen.

Lunares Prana

Lunares Prana ist von silbergrauer Farbe. Hinsichtlich seiner Dichte liegt es zwischen dem leichten solaren Prana und dem dichten planetaren Prana. Es enthält eine subtilere, schwankende Energie, die sich im Rhythmus des Mondes und seiner verschiedenen Phasen entfaltet.

Auf der gegenwärtigen Stufe der menschlichen Evolution stellt das lunare Prana eine Energieform dar, die von den primären aufnehmenden Zentren am wenigsten genutzt wird. Es gelangt vor allem über den Hypothalamus und die Hypophyse in den menschlichen Organismus – Strukturen, die eng mit der hormonellen Regulation, biologischen Rhythmen sowie den Reaktionen des Körpers auf Licht und Dunkelheit verknüpft sind.

Lunares Prana übt einen starken Einfluss auf die höheren Chakras aus. Während es das fünfte Chakra teilweise beeinflusst, wirkt es weitaus stärker auf das sechste und siebte Chakra. Seine Energie ist somit vornehmlich mit Wahrnehmung, Intuition, Bewusstsein und der Öffnung subtilerer Ebenen menschlicher Erfahrung verbunden.

Die Polarität des lunaren Prana wandelt sich entsprechend den Mondphasen. Der Neumond besitzt eine Yin-Polarität, wohingegen der Vollmond eine Yang-Polarität aufweist. Während der Übergangsphasen vermischen sich die beiden Prinzipien und wechseln sich in unterschiedlichen Anteilen ab, wodurch ein dynamischer energetischer Einfluss entsteht.