🔋⚡ Umkehrung der Polarität des menschlichen Körpers: Der „Reset“-Mechanismus

„Energie Zivota“ berichtet:

Der menschliche Organismus ist nicht nur ein biologisches System, sondern auch eine bioelektrische und bioenergetische Einheit. Jede Zelle, jedes Gewebe und jedes Organ erzeugt ein eigenes elektrisches Feld; zusammen bilden diese ein komplexes Muster – die menschliche Aura. Dieses Phänomen lässt sich als die Summe bioelektromagnetischer Felder verstehen, die eng mit dem Nervensystem, dem Gehirn und dem Herzen verknüpft sind.

Körperpolarität und ihre Umkehrung

Bestimmten Forschungsergebnissen und alten Überlieferungen zufolge ist der menschliche Körper ähnlich wie eine Batterie polarisiert: Der obere Teil (der Kopfbereich) fungiert als „Pluspol“, während der untere Teil der Wirbelsäule (der Steißbeinbereich) als „Minuspol“ wirkt.

Diese Konfiguration ist jedoch nicht starr oder lebenslang unveränderlich. Im Gegenteil: Der Körper durchläuft Zyklen der Polaritätsumkehr – Prozesse, die mit einer schrittweisen Neu-Justierung und Neu-Einstellung des bioelektrischen Systems vergleichbar sind.

Unter normalen Umständen finden im Laufe eines Lebens insgesamt fünf Polaritätsumkehrungen statt:

Geburt – der Pluspol befindet sich im Kopf, der Minuspol im Steißbein.

Erste Umkehrung (im Alter von etwa 11 Jahren) – es kommt zu einer Verschiebung der Polarität, die etwa 18 Monate andauert.

Danach kehrt der Zustand zur ursprünglichen Konfiguration zurück.

Dritte Umkehrung (im Alter von etwa 49 Jahren) – wiederum eine Übergangsphase, die etwa im Alter von 51 Jahren zur ursprünglichen Einstellung zurückführt.

Die fünfte und letzte Polumkehr (die vor dem Tod stattfindet) bewirkt, dass der Körper mit einer Polarität verabschiedet wird, die der bei der Geburt entgegengesetzt ist: Das Gehirn wird zum Minuspol und das Steißbein zum Pluspol.

Dieser Zyklus wird mit den magnetischen Verschiebungen der Erde verglichen, da auch unser Planet von Zeit zu Zeit eine Umpolung seines Magnetfeldes durchläuft.

Bioelektromagnetische Arrhythmie

So wie das Herz unter einer Arrhythmie leiden kann, kann auch das bioelektromagnetische Feld (EMF) des Körpers Unregelmäßigkeiten aufweisen. Diese Abweichungen stehen häufig im Zusammenhang mit neurologischen und kardiovaskulären Problemen – von Herzrhythmusstörungen bis hin zu degenerativen Erkrankungen des Nervensystems wie Parkinson, Multipler Sklerose und Demenz.

Die moderne Neurowissenschaft bestätigt, dass das Nervensystem auf dem Prinzip elektrischer Impulse beruht und dass Veränderungen der elektromagnetischen Umgebung messbare Auswirkungen auf die Gehirnaktivität haben. So können beispielsweise EEG-Geräte Schwankungen der Gehirnwellen (Alpha, Beta, Theta, Delta) erfassen, die mit Bewusstseinszuständen, der Stimmungslage und der Regenerationsfähigkeit in Verbindung stehen.

Der „Reset“-Mechanismus

Es gibt die Hypothese, dass eine kontrollierte Energieentladung aus dem Gehirn das elektromagnetische Feld des Körpers vorübergehend „aus- und wieder einschalten“ kann – ähnlich wie bei einem Neustart eines elektronischen Geräts.

Nach einem solchen Reset kehrt das Feld in seine ursprüngliche Resonanz zurück; die Aufrechterhaltung dieses stabilen Zustands erfordert jedoch Veränderungen der Lebensweise, etwa Stressabbau, gesünderen Schlaf, richtige Ernährung und körperliche Aktivität.

Das Gehirn und seine Frequenzen

Das Gehirn erzeugt ein breites Spektrum bioelektrischer Frequenzen. Einige davon stimmen mit der Erdresonanz (ca. 8 Hz) überein, was dem sogenannten Alpha-Zustand entspricht – einem Zustand der Ruhe und Entspannung. Erreicht das menschliche Gehirn diese Abstimmung, findet eine tiefe Regeneration statt; dieser Zustand wird bisweilen als „Abschirmung gegen die Schwerkraftbelastung“ beschrieben.

Andere Frequenzen, etwa im Bereich von 3 Hz, sind mit langsamen Rhythmen verbunden, die die Entgiftungsprozesse des Körpers unterstützen. Zu den natürlichen Reizen, die uns auf diese Rhythmen einstimmen, gehören das Rauschen des Waldes, das Geräusch fließenden Wassers oder Vogelgezwitscher.

Warum das wichtig ist

Das Verständnis von Zyklen der Polaritätsänderung und die Fähigkeit, mit dem bio-elektromagnetischen Feld zu arbeiten, ebnen den Weg für ein besseres Verständnis dafür, warum wir uns zu bestimmten Zeiten unseres Lebens unterschiedlich fühlen und warum gesundheitliche Probleme auftreten können.

Die moderne Wissenschaft erkennt zunehmend, dass das elektromagnetische Umfeld des menschlichen Körpers nicht bloß ein Nebeneffekt, sondern ein grundlegender Steuerungsmechanismus ist. Nervensystem, Herzfunktion, psychischer Zustand und Immunsystem sind fein auf interne elektrische Prozesse abgestimmt und reagieren zugleich auf das elektromagnetische Feld der Erde.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Laufe des Lebens durchläuft der menschliche Körper Zyklen der Polaritätsänderung, die sein bio-elektromagnetisches Gleichgewicht beeinflussen.

Ist dieses Gleichgewicht gestört, können vielfältige gesundheitliche Probleme entstehen. Die Stabilität des elektromagnetischen Feldes ist daher entscheidend für Gesundheit, geistiges Wohlbefinden und Langlebigkeit – und sie lässt sich durch eine bewusste Lebensweise unterstützen, die im Einklang mit den natürlichen Rhythmen der Natur steht.