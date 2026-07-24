Kräftiges Erdbeben in Österreich

Ein Erdbeben hat das Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und der Steiermark erschüttert. Selbst in Wien waren die Erschütterungen zu spüren.

Mitten in der Nacht hat die Erde im Raum Semmering gebebt! Um 1.59 Uhr registrierte Geosphere Austria ein Erdbeben der Stärke 4,5. Das Epizentrum lag acht Kilometer südwestlich von Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) beziehungsweise 15 Kilometer östlich von Mürzzuschlag. Die Herdtiefe betrug vier Kilometer.

Nach Angaben des Erdbebendienstes können bei einer Magnitude von 4,5 im Bereich des Epizentrums vereinzelt leichte Schäden entstehen.

Die Erschütterungen waren deutlich wahrnehmbar. Wie Geosphere Austria mitteilte, gingen zahlreiche Meldungen aus dem Osten Niederösterreichs und der Steiermark ein. Vereinzelt wurde das Beben auch in Wien gespürt.

Nicht ganz ohne Folgen blieb das Erdbeben im Bezirk Neunkirchen: Laut der Landeswarnzentrale löste das Beben einen Steinschlag auf der Straße zwischen Schottwien und Breitenstein aus.

Dabei fielen kleinere Steinbrocken auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr räumte die Straße inzwischen wieder frei.

Seismologe: „Viele hundert Meldungen bekommen“

Im Semmering-Wechsel-Gebiet kommt es immer wieder zu Erdbeben. Die Region ist eines der am stärksten gefährdeten Gebiete in Österreich, sagte der Seismologe Anton Vogelmann von der GeoSphere Austria im Interview mit noe.ORF.at. „Normalerweise sind Erdbeben in acht bis zehn Kilometer Tiefe. Dieses war doch etwas näher zur Oberfläche, dadurch sind die Auswirkungen etwas stärker“, so Vogelmann.