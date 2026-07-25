🔋 ⚙️ Verbotene Archäologie: Stadt … oder Schaltkreis?

Stadt … oder Schaltkreis?

Aus der Luft betrachtet, besticht Teotihuacán durch seine Symmetrie und Präzision. Manche sehen darin lediglich das Ergebnis außergewöhnlicher Stadtplanung; andere erkennen Muster, die an einen riesigen Technologieschaltkreis erinnern.

Das Bild rechts ist eine künstlerische Rekonstruktion, inspiriert von dieser visuellen Ähnlichkeit, keine archäologische Darstellung der Stätte.

Dennoch wirft es eine faszinierende Frage auf: Warum lädt eine vor fast zweitausend Jahren erbaute Stadt noch immer zu Vergleichen mit Designs ein, die wir mit moderner Technologie verbinden?

Vielleicht liegt die wahre Antwort nicht in Schaltkreisen … sondern im außergewöhnlichen geometrischen Wissen, das ihre Erbauer in Stein gemeißelt haben.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“