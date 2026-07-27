⏳ 𓁈 Verbotene Archäologie: Fünf Reiche. Eine einzige Idee.

Von den Obelisken Ägyptens und den Sphinx-Säulen Griechenlands bis zu den majestätischen Kapitellen von Persepolis in Persien, den Säulen des Ashoka in Indien und der imposanten Trajanssäule in Rom errichteten unterschiedliche Zivilisationen Monumente, die dem Lauf der Zeit trotzten.

Obwohl sie für verschiedene Zwecke – religiöse, politische, Gedenk- oder architektonische – erbaut wurden, spiegeln sie alle den Wunsch wider, Macht, Identität und Beständigkeit zu demonstrieren.

Der Obelisk symbolisiert konkret das männliche Glied Nimrods. Diese Vorstellung wurde vor allem durch religiöse Literatur wie The Two Babylons von Alexander Hislop verbreitet, der Verbindungen zwischen Nimrod, Semiramis, Baal und zahlreichen heidnischen Symbolen herstellte.

Ist dies ein Zufall in der Entwicklung der Architektur … oder eine Idee, die sich unter den großen Zivilisationen der Antike verbreitete?

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