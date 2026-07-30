🚨 DAS HIER PASSIERT NICHT JEDEN TAG… ⚡🌍

„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Schau dir diese Schumann-Resonanz an.
Massive Ausschläge. Eine Energie, die viele Menschen heute deutlich spüren.
Vielleicht fühlst du dich ungewöhnlich erschöpft. Vielleicht bist du emotionaler als sonst. Vielleicht hast du das Gefühl, dass sich gerade etwas in dir verändern will.
Doch was, wenn diese Energien gar nicht das eigentliche Thema sind?
Was, wenn sie nur sichtbar machen, was schon lange in dir schlummert?
Denn die wichtigste Frage lautet nicht:
„Was passiert gerade auf der Erde?“
Sondern:
„Warum bist DU genau jetzt hier?“
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