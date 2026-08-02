⏰ 📢 Warum hat unser Kalender eigentlich nicht 13 Monate? 🤔

Sie haben uns bewusst von der Natur desynchronisiert, da die Monatsnamen perfekt auf ein 13 Monate Jahr passt.

Stellt euch einen Kalender vor, der viel einfacher aufgebaut ist:

13 Monate

Jeder Monat hat genau 28 Tage

Jeder Monat besteht aus exakt 4 Wochen

Das ergibt 364 Tage.

Da das tropische Sonnenjahr etwa 365,2422 Tage dauert, würde man einfach einen zusätzlichen Jahrestag einfügen, der zu keinem Monat und keiner Woche gehört. In Schaltjahren käme ein zweiter Zusatztag hinzu.

Dieser Zusatztag könnte direkt vor Neujahr liegen.

Anstatt den Jahreswechsel am 1. Januar zu feiern, könnte Neujahr zur Frühlings-Tagundnachtgleiche (Vernal Equinox) stattfinden – also zu dem Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht nahezu gleich lang sind und auf der Nordhalbkugel der astronomische Frühling beginnt. Das würde den Jahresbeginn an einem realen astronomischen Ereignis ausrichten.

Außerdem würden die Monatsnamen wieder besser zu ihrer ursprünglichen Bedeutung passen:

September = septem = 7

Oktober = octo = 8

November = novem = 9

Dezember = decem = 10

Denn im frühen römischen Kalender begann das Jahr ursprünglich mit März – erst später wurden Januar und Februar an den Jahresanfang verschoben.