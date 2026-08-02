👽🔺 Gottesanbeterinnen sind die Spitzenwesen – nicht die Grauen!

Der Journalist Ross Coulthart äußert die Vermutung, dass die „Grauen“ (Grey Aliens) womöglich nicht diejenigen sind, die das Sagen haben.

Seiner Ansicht nach unterstehen beide Arten von Grauen – sowohl jene, die wie biologische Drohnen agieren, als auch jene, die zu eigenständigem Denken und Fühlen fähig scheinen – einer ganz anderen Instanz.

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Coulthart erklärt, dass sich seine eigentliche Frage nicht mehr auf die Grauen selbst richtet, sondern darauf, für wen sie arbeiten. Dies sei der Aspekt, auf den bislang niemand in diesem Forschungsfeld eine Antwort habe liefern können.

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Immer wieder stößt er bei seinen Überlegungen auf sogenannte Mantiden-Wesen als mögliche Antwort.

Laut Coulthart haben verschiedene, nicht miteinander in Verbindung stehende Personen unabhängig voneinander von Begegnungen mit Mantiden berichtet und diese als Wesen höchster Hierarchiestufe beschrieben – als absolute Spitzenwesen, die an der Spitze der Rangordnung stehen.

Er gibt an, weder zu wissen, worum es sich bei diesen Wesen handelt oder was sie bezwecken, noch erklären zu können, warum alle Berichte letztlich zu derselben Schlussfolgerung führen.

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Wenn die Grauen Weisungen von jemandem entgegennehmen: Wer hat dann eigentlich das Sagen?

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