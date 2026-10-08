⚠️ Arkansas bereitet sich auf ein schweres Erdbeben in der New-Madrid-Zone vor ⚠️

Die Katastrophenschutzbehörden von Arkansas bereiten Tausende von Einwohnern darauf vor, wie sie sich im Falle eines schweren Erdbebens verhalten sollen.

Mehr als 29.000 Einwohner von Arkansas haben sich bereits für eine landesweite Erdbebenübung am 15. Oktober angemeldet; Schulen, Privathaushalte und Unternehmen üben dabei die Verhaltensregel „Drop, Cover and Hold On“ (Hinlegen, Schutz suchen, Festhalten).

Arkansas liegt in der Nähe der seismischen Zone von New Madrid, einer der am genauesten überwachten Erdbebenregionen im Zentrum der USA. Ein schweres Erdbeben in diesem Gebiet könnte Auswirkungen auf Gemeinden haben, die weit über die unmittelbare Bruchzone hinausreichen.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Vorsorgeübung und nicht um die Vorhersage eines unmittelbar bevorstehenden Erdbebens; dennoch unterstreicht der Umfang der Übung das Risiko, auf das sich die Katastrophenschützer weiterhin vorbereiten.