🛸 Klassifizierung von UFOs 🛸

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Typen von UFOs:

  • Lichtkugeln (Orbs): Kugelförmige, leuchtende Objekte, die oft ungewöhnliche Flugmanöver zeigen.

  • Fliegende Untertassen: Scheibenförmige UFOs, die als klassisches Erscheinungsbild gelten.

  • Dreieck-UFOs: Große, meist dunkle Flugobjekte in Dreiecksform mit Lichtern an den Ecken.

  • Zigarrenförmige UFOs: Lange, röhrenartige Objekte, die häufig lautlos beobachtet werden.

  • Schwarze Dreiecke: Dunkle, riesige Flugkörper mit langsamer Bewegung und oft geräuschlosem Flug.

  • Metallische Kugeln: Glänzende, kugelförmige Objekte ohne erkennbare Antriebs- oder Tragflächen.

  • UAPs (Unidentifizierte Anomale Phänomene): Moderne Bezeichnung für nicht identifizierte Objekte oder Erscheinungen in Luft, Wasser oder Weltraum.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Hinweis: Der Begriff „UFO“ bedeutet lediglich „unidentifiziertes Flugobjekt“ und sagt nichts über dessen Herkunft aus. 🛸

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