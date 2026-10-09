🛸 Klassifizierung von UFOs 🛸

Typen von UFOs:

Lichtkugeln (Orbs): Kugelförmige, leuchtende Objekte, die oft ungewöhnliche Flugmanöver zeigen.

Fliegende Untertassen: Scheibenförmige UFOs, die als klassisches Erscheinungsbild gelten.

Dreieck-UFOs: Große, meist dunkle Flugobjekte in Dreiecksform mit Lichtern an den Ecken.

Zigarrenförmige UFOs: Lange, röhrenartige Objekte, die häufig lautlos beobachtet werden.

Schwarze Dreiecke: Dunkle, riesige Flugkörper mit langsamer Bewegung und oft geräuschlosem Flug.

Metallische Kugeln: Glänzende, kugelförmige Objekte ohne erkennbare Antriebs- oder Tragflächen.

UAPs (Unidentifizierte Anomale Phänomene): Moderne Bezeichnung für nicht identifizierte Objekte oder Erscheinungen in Luft, Wasser oder Weltraum.

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Hinweis: Der Begriff „UFO“ bedeutet lediglich „unidentifiziertes Flugobjekt“ und sagt nichts über dessen Herkunft aus. 🛸