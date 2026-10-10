🧘 ⛩️Japanischer Mönch isoliert sich bis 2038 für ein rigoroses Training, das in der Vergangenheit viele das Leben gekostet hat

Der 31-jährige Mönch Sogaku Taguchi hat sich für zwölf Jahre in einem japanischen Tempel zurückgezogen. Während dieser Zeit meidet er jeglichen Kontakt zu anderen Menschen und hält sich selbst in den strengsten Wintern an einen rigorosen Tagesablauf. Diese Praxis hat in der Vergangenheit bereits zum Tod vieler Mönche geführt.

Ein japanischer Mönch hat sich für zwölf Jahre in Isolation begeben und wird in dieser Zeit im Rahmen seiner strengen Ausbildung keinem einzigen Menschen begegnen. Der Obermönch des Nanzambo-Tempels auf dem Berg Hiei in Otsu, Sogaku Taguchi, begann diese Zeit am 11. September.

Die lange Isolation bedeutet, dass er das Tempelgelände nicht verlassen, nichts von der Außenwelt erfahren und bis zum 11. September 2038 keinen Kontakt zu anderen Menschen haben wird.

Der Nanzambo-Tempel ist Teil des Enryakuji-Tempelkomplexes. Taguchi wird in der Jodo-in-Halle des Komplexes wohnen, die Saicho, dem Gründer der Tendai-Schule des Buddhismus, gewidmet ist.

Deren Hauptsitz befindet sich im Otsu-Komplex. Taguchi wird einem strengen Tagesablauf folgen, der auch asketische Übungen in den harten Wintern umfasst. Das anstrengende Training hat in der Vergangenheit zum Tod vieler Mönche geführt, die während der Disziplin erkrankten. Er wird außerdem die Halle reinigen und Mahlzeiten zubereiten, die vor dem Grab dargebracht werden.

Der 31-Jährige ist laut Enryakuji-Tempel der 118. Jishin seit 1699 und der achte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Weg zum Jishin beinhaltet die Praxis des „Kosogyo“. Der Mönch muss dabei täglich 3000 Mal Weihrauch für jeden der Buddhas darbringen, ihre Namen rezitieren und sich wiederholt verneigen.

Die Erschöpfung durch diese Praxis soll dem Mönch die Erscheinung einer lebendigen Buddha-Figur ermöglichen. Taguchi praktizierte Kosogyo seit dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Nach Abschluss der Kosogyo-Praxis nahm Taguchi an einer „Jisei Jukai“-Zeremonie (selbstverkündende Ordination) in der Kaidan-in-Halle teil. Bevor er sich in die Abgeschiedenheit zurückzog, sprach er mit Reportern und sagte, er sei „überglücklich, am Anfang dieses Lebens zu stehen“.

„Der Wunsch, nach den Lehren Dengyodaishis zu leben [ein Titel, der mir vom damaligen Kaiser verliehen wurde], ist in meinem Herzen gewachsen, und ich habe den Weg eines Mönchs beschritten, mit diesem Ziel vor Augen“, sagte er.

Das anstrengende Training von Kaihogyo auf dem Berg Hiei

Auf dem Berg Hiei wird auch das „Kaihogyo“ praktiziert, bei dem Mönche über sieben Jahre hinweg 1000 Tage lang den Berg umrunden.

Drei Jahre lang müssen sie 100 Tage lang täglich 30 Kilometer zurücklegen. Im vierten und fünften Jahr wandern sie 200 Tage lang täglich. Anschließend fasten sie neun Tage lang ohne Essen, Trinken, Schlafen oder Liegen und rezitieren Mantras, während andere Mönche Wache halten.

Im nächsten Jahr wandern sie 100 Tage lang täglich 60 Kilometer, im darauffolgenden Jahr 84 Kilometer. In der letzten Phase wandern sie 100 Tage lang täglich 30 Kilometer.