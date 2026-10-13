🗺️ 📌 Gefälschte Geschichte: Jesus und Luzifer

Jesus und Luzifer werden gewöhnlich als absolute Gegensätze dargestellt, doch die Ähnlichkeiten zwischen ihnen sind weitaus größer, als den meisten Menschen bewusst ist. Von Guy Anderson

Beide stehen in Verbindung mit Licht, einem himmlischen Ursprung, übernatürlicher Autorität und der Symbolik des Morgensterns. Betrachtet man diese Verbindungen, so erweist sich das Verhältnis zwischen den beiden Gestalten als weitaus komplexer, als es die geläufige Erzählung vermuten lässt.

Es gibt zudem Theorien, die sie mit den Anunnaki in Verbindung bringen, was die Möglichkeit aufwirft, dass es sich bei Engeln, Göttern und Himmelswesen lediglich um unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe hochentwickelte Zivilisation handelte.

Manche Forscher vermuten, dass Jesus und Luzifer tatsächlich gegensätzliche Vertreter dieser Zivilisation verkörpern könnten – anstatt völlig eigenständige übernatürliche Wesen aus gänzlich verschiedenen Sphären zu sein.

Die antike Symbolik rund um die Venus, Erleuchtung, Aufruhr, Wissen und vom Himmel herabsteigende Wesen verleiht der Geschichte eine weitere, beunruhigende Dimension.

Ich habe einen Blogbeitrag verfasst, in dem ich diese Ähnlichkeiten sowie die mögliche Verbindung zu den Anunnaki eingehend beleuchte.

Darin gehe ich auf die Symbolik des Morgensterns, die gemeinsame Verknüpfung mit dem Licht und die verblüffenden Parallelen in ihren jeweiligen Geschichten ein.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“