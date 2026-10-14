🪰 Schwärme von Mücken erobern diesen Herbst Los Angeles (Video)

Los Angeles hat eines der schlimmsten Mückenjahre der jüngeren Geschichte erlebt, da unerbittliche Hitzewellen und ein starker El Niño Hinterhöfe, Terrassen und sogar Autos in Schwärme von stechenden Insekten verwandelt und gleichzeitig die Zahl der West-Nil-Virus-Fälle auf einen fast zehnjährigen Höchststand getrieben haben.

Die Einheimischen beschreiben den Sommer als „Hölle auf Erden“. Schwärme von Mücken zwingen die Bewohner, auf Essen im Freien zu verzichten und in langärmliger Kleidung zu schlafen.

Im Bezirk Los Angeles wurden dieses Jahr bereits über 180 Fälle des West-Nil-Virus dokumentiert – die höchste Zahl seit fast zehn Jahren – und die Mückensaison ist noch lange nicht vorbei.

Da weitere Feuchtigkeit vorhergesagt ist und die Nachttemperaturen voraussichtlich über 10 Grad Celsius bleiben werden, sehen die Behörden wenig unmittelbare Erleichterung für ein Problem, mit dem sie seit zehn Jahren zu kämpfen haben.

„Ich lebe schon mein ganzes Leben hier, und die Mückenplage diesen Sommer ist einfach unglaublich“, sagte eine TikTok-Nutzerin in einem vielbeachteten Video. „Alle reden darüber … Man kann nicht mal mehr in den Garten gehen. Man kann nicht mal mehr mit offenen Fenstern im Auto sitzen. Es wimmelt nur so von ihnen.“

Bewohner in ganz Südkalifornien greifen zu extremen Maßnahmen. Manche schlafen bekleidet, nachdem sie die Mücken nicht aus ihren Häusern vertreiben konnten. Andere stopfen Handtücher unter die Türen, um den Zugang zu verhindern.

In El Segundo sagte der Anwohner Truman Hedding Anfang des Jahres gegenüber Fox 11 News: „Es ist ein absoluter Albtraum. Wir investieren viel Geld, um in einer so schönen Stadt wie El Segundo zu leben. Das Letzte, was wir wollen, ist, die ganze Nacht gegen Mücken zu kämpfen.“

Anais Medina Diaz, Kommunikationsdirektorin des San Gabriel Moskito- und Vektorenbekämpfungsbezirks, erklärte, dass die Region aufgrund eines ungewöhnlich warmen Winters und eines feuchten Sommers eine erhöhte Moskito- und Krankheitsaktivität verzeichnet habe.

Hitzewellen im Februar und März hätten die Moskitos aktiv gehalten, obwohl ihre Population normalerweise abnimmt, während die spätere hohe Luftfeuchtigkeit ihre Vermehrung begünstigt habe.

Eine rekordverdächtige Hitzewelle, die Anfang Oktober begann, hat die Bedingungen nur noch verschärft, obwohl Prognosen eine leichte Abkühlung versprechen – die Temperaturen werden jedoch in den meisten Gebieten nicht so weit sinken, dass die Brutaktivität vollständig zum Erliegen kommt. Die erwarteten Regenfälle werden voraussichtlich neue Brutgebiete schaffen.

Die in Südkalifornien heimische Stechmücke Culex quinquefasciatus, kurz „Quinx“, bevorzugt Vögel, kann aber nach dem Stich infizierter Vögel wie Krähen das West-Nil-Virus auf Menschen übertragen.

Der Mücken- und Vektorkontrollbezirk von Orange County hat das West-Nil-Virus bisher in rund 850 Fallen nachgewiesen. „Das bedeutet nicht 850 einzelne Mücken, sondern 850 Fallen voller Mücken, die das West-Nil-Virus tragen“, erklärte Brian Brannon, Pressesprecher des Bezirks. „Wir hatten eine ziemlich arbeitsreiche Saison.“

Die Mücken, die den Anwohnern am häufigsten auffallen, sind jedoch invasive Aedes-Arten, die um 2014 eingeschleppt wurden und sich seitdem stark vermehrt haben. Diese Mücken, auch „Knöchelbeißer“ genannt, stechen gezielt Menschen und können mehrmals zustechen, um sich vollständig mit Blut zu versorgen, was oft größere Quaddeln hinterlässt. Medina Diaz bemerkte: „Sie lieben menschliches Blut. Sie stechen mehrmals, um sich richtig vollzusaugen.“

Aedes-Mücken sind zwar nicht mit dem West-Nil-Virus verbunden, können aber Denguefieber, Chikungunya, Zika und Gelbfieber übertragen.

Die diesjährige Feuchtigkeit hat ihre Vermehrung begünstigt; sie können sich bereits in einem Esslöffel Wasser vermehren. Am häufigsten kommen sie in Vorstadtgebieten und Tälern vor, wo Untersetzer von Blumentöpfen, Futternäpfe und andere kleine Wasseransammlungen ideale Brutstätten bieten.

Die Beseitigung von stehendem Wasser ist nach wie vor die günstigste und effektivste Bekämpfungsmethode, doch die zuständigen Behörden stoßen bei Grundstückseigentümern auf Widerstand.

Angela Caranci, wissenschaftlich-technische Leiterin der Schädlingsbekämpfungsbehörde des Großraums Los Angeles, erklärte: „Nicht jeder möchte uns auf seinem Grundstück haben, das stellt ein erhebliches Hindernis dar. Die halbe Miete ist, die Leute davon zu überzeugen, dass wir ihnen keinen Schädlingsbekämpfungs-Abo-Service verkaufen wollen.“

Die Bezirke setzen außerdem ein Insektizid gegen adulte Mücken in einer Menge von etwa zwei Esslöffeln pro Acre ein, um die Population der West-Nil-Virus-tragenden Mücken zu reduzieren.

Brannon führte dies auf die proaktive Sprühaktion zurück, die trotz des Anstiegs der Fallzahlen dazu beigetragen habe, dass diese nicht über das Niveau von 2014 hinausgingen. „Es braucht nicht viel, aber wir wollen die mit dem West-Nil-Virus infizierten Mücken, die herumfliegen, dezimieren“, sagte er.

Ein fortschrittlicherer Ansatz besteht darin, männliche Stechmücken mit Röntgenstrahlen zu sterilisieren und sie in gezielten Gebieten freizusetzen.

Da nur die Weibchen stechen, kann eine ausreichende Anzahl steriler Männchen die lokale Population an Versuchsstandorten um mehr als 80 Prozent reduzieren – eine in der Landwirtschaft seit Langem angewandte Technik. Sie ist besonders wirksam gegen die Gattung Aedes, die ein begrenztes Verbreitungsgebiet hat und nicht heimisch ist.

Die Behörden konzentrieren sich derzeit nur auf die am besten erforschte Art, Aedes aegypti. Ein experimentelles Programm im San Gabriel Valley kostete rund 30.000 US-Dollar für eine Fläche von 25 Acres, und Grundstückseigentümer, insbesondere Unternehmen, zögern, Steuererhöhungen zur Ausweitung des Programms zuzustimmen.

Die Behörden betonen, dass sich die Bewohner vorerst anpassen müssen. Medina Diaz erklärte: „Die meisten unserer Einwohner sind es gewohnt, keine Mücken zu haben, und das hat sich nun geändert.

Wer Mückenstiche vermeiden will, muss die Anwendung von Insektenschutzmitteln zu einem festen Bestandteil seiner täglichen Routine machen.“

Empfohlene Maßnahmen sind das Tragen von langen Ärmeln und Hosen sowie die Verwendung von Insektenschutzmitteln mit DEET, Picaridin, IR3535 oder Zitroneneukalyptusöl. Es ist unbedingt notwendig, jegliches stehende Wasser, auch in Untersetzern von Blumentöpfen, zu entfernen.

Für Mücken, die sich bereits im Haus befinden, empfiehlt Brannon eine elektrische Fliegenklatsche: „Sie sieht aus wie ein Tennisschläger, und wenn man die Mücken trifft, gibt es einen Stromschlag. Es ist eine sehr befriedigende Tätigkeit. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.“

Da die durch El Niño bedingte hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze die Saison verlängern und kein schnelles Ende in Sicht ist, muss sich Los Angeles der Realität stellen, dass Mücken – und die von ihnen übertragenen Krankheiten – zu einem immer dauerhafteren Bestandteil des lokalen Lebens werden.

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