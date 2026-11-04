⛪🛸 Was könnte ein schwebender Heiliger mit UFOs zu tun haben?

Jeffrey Kripal, Professor für Religionswissenschaft an der Rice University, berichtet von einer Einladung, die eine Brücke zwischen diesen beiden Themen schlug.

In einem Gespräch vom 21. Oktober 2026 mit Jesse Michels, dem Gastgeber von „American Alchemy“, erzählt Kripal, dass ihn Charles Chase – ein Ingenieur bei den „Skunk Works“ von Lockheed Martin – um das Jahr 2016 oder 2017 an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) einlud, um historische Berichte über Menschen zu erörtern, die in die Luft emporstiegen.

Laut Kripal wollte Chase wissen, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Berichten und der Art und Weise bestehen könnte, wie sich UFOs durch Raum und Zeit bewegen.

Kripal verweist auf den heiligen Josef von Copertino, einen italienischen Mönch aus dem 17. Jahrhundert, um den sich Berichte über Levitation ranken. Kripal zufolge konnte Josef dieses Phänomen nicht willentlich herbeiführen; er schwebte empor, ohne zu verstehen oder zu kontrollieren, was mit ihm geschah.

Kripal argumentiert, dass alte religiöse Überlieferungen und moderne Begegnungsberichte ähnliche Fragen zur menschlichen Identität, zum Bewusstsein und zur Natur der Realität aufwerfen könnten.

Er verwendet zudem den Begriff „Apokalypse“ im Sinne einer „Enthüllung“ und deutet an, dass eine solche Offenlegung die Erklärungsmodelle infrage stellen könnte, mit denen wissenschaftliche und religiöse Institutionen die Welt deuten.

Sein Ansatz führt jahrhundertealte Zeugnisse und moderne UFO-Berichte in einen gemeinsamen Diskurs zusammen, anstatt die Themen von vornherein als getrennt zu betrachten.

Könnten alte Berichte über Levitation und moderne UFO-Begegnungen unterschiedliche Erfahrungen mit ein und derselben zugrunde liegenden Realität beschreiben?

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