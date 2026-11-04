👽 🛸 Geheimnisvolles Objekt taucht während SpaceX-Flug auf (Video)

SpaceX erreichte am Montag einen weiteren historischen Meilenstein, als das Unternehmen das „Starship“ – die leistungsstärkste Rakete der Welt – in den Orbit beförderte.

Doch nur wenige Minuten nach Missionsbeginn tauchte im Livestream etwas Unerwartetes auf: ein nicht identifiziertes Objekt, das von einigen Zuschauern als großes UFO gedeutet wurde, während andere vermuteten, es handele sich um einen Gasaustritt aus der Rakete.

In seinem neuesten Video wirft der UFO-Buchautor Michael Salla eine weitaus provokantere Möglichkeit auf. Angesichts der rasant wachsenden Rolle von SpaceX und kommerziellen Trägersystemen beim Zugang zum Weltraum legt Salla nahe, dass unerklärliche Objekte, die im Umfeld dieser Missionen beobachtet wurden, möglicherweise mit angeblichen geheimen Weltraumprogrammen – wie etwa „Solar Warden“ oder einem verdeckten „United Space Command“ – in Verbindung stehen könnten.

Sollten sich derartige Behauptungen jemals erhärten, könnte dies unser Verständnis und die Art und Weise, wie wir unerklärliche Objekte im Weltraum erfassen, grundlegend verändern.

Es gibt noch eine weitere, weitaus kontroversere Frage in diesem Zusammenhang: Wie viele Informationen über UFOs, fortschrittliche Luft- und Raumfahrttechnologien sowie geheime Weltraumprogramme werden der Öffentlichkeit tatsächlich vorenthalten?

Kritiker der staatlichen Transparenz argumentieren, dass bestimmte Behörden oder staatliche Akteure die Freigabe von geheimen UFO-Akten sowie Informationen über fortschrittliche Antriebs- und Raumfahrttechnologien weiterhin unterbinden könnten.

Wäre es denkbar, dass eine streng geheime internationale Organisation – womöglich ein „United Earth Space Command“ – im Verborgenen agiert?

Sollte die Existenz einer solchen geheimen Organisation jemals bewiesen werden, ginge es nicht mehr nur darum, was auf Kameraaufnahmen zu sehen ist, sondern um eine weitaus tiefgreifendere Frage: Was ist sonst noch im Weltraum unterwegs, von dem wir bislang nichts erfahren haben?

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.