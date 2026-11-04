🗺️ 📌 Gefälschte Geschichte: Was wäre, wenn die Energie, die die Alte Welt aufrechterhielt, zugleich zur Waffe gegen sie wurde?

Was wäre, wenn die Energie, die die Alte Welt aufrechterhielt, zugleich zur Waffe gegen sie wurde? Seit ich „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ geschrieben habe, werde ich oft gefragt, wie ein Eingriff dazu führen konnte, dass die unteren Geschosse massiver Gebäude verschüttet wurden und ganze Bevölkerungsgruppen von ihrer Technologie abgeschnitten wurden. Von Guy Anderson

Die Frage geht weit über den Schlamm hinaus, der einen Hauseingang bedeckt; denn um die Zerstörung zu verstehen, muss man die Mechanismen, das Wissen und die Möglichkeiten untersuchen, die nötig waren, um sie zu entfesseln.

Die Theorie eines herbeigeführten „Resets“ führt uns in das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert – eine Zeit, in der eine Reihe von Umwälzungen zum Kernpunkt der Untersuchungen über „Tartarien“ wird. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass diejenigen, die die Zerstörung steuerten, über Kenntnisse eines älteren technologischen Systems verfügten – einschließlich der Mittel, um dessen Betrieb zu stören.

Daraus lassen sich verschiedene Mechanismen ableiten: etwa die Sabotage des Energienetzes, die Destabilisierung des Bodens durch Schwingungen, die gezielte Lenkung zerstörerischer Energie auf bestimmte Bauwerke oder die Auslösung weitreichender landschaftlicher Veränderungen.

Das architektonische Energiesystem steht im Mittelpunkt des Erklärungsansatzes, den ich in diesem Buch untersuche. Kuppeln, Türme, leitfähige Metallstrukturen, massives Mauerwerk und unterirdische Kammern bildeten zusammen eine funktionierende Infrastruktur, in der Energie innerhalb der gebauten Umwelt gesammelt, gespeichert oder verteilt wurde.

Dies wirft eine beunruhigende Frage zur Verwundbarkeit einer solchen Zivilisation auf: Könnte jemand mit entsprechendem Zugang die miteinander verbundenen Gebäude gegen die Menschen wenden, die in ihnen leben?

Ein Angriff auf eine solche Infrastruktur muss nicht zwangsläufig mit der Zerstörung jedes einzelnen Elements beginnen. Die Hypothese einer Netzwerksabotage geht davon aus, dass gezielte Eingriffe an kritischen Punkten zerstörerische Energiestöße durch jene Verbindungen leiten, die eigentlich dazu dienen, nutzbare Energie zwischen den Bauwerken zu übertragen.

In diesem Szenario wird das Netzwerk, das eine Stadt versorgt, zum Kanal, über den sich ein Angriff ausbreitet – bis weit über den ursprünglichen Ort des Eingriffs hinaus.

Die Überlastung des Energienetzes ist nur ein Teil des hier dargelegten Mechanismus; um das Phänomen der Schlammablagerungen zu erklären, muss man zudem betrachten, was unter den Gebäuden geschieht. Die komplexen Energie- und Schwingungsverbindungen führen dazu, dass oberirdische Schäden mit massiven Erschütterungen der Fundamente und der umgebenden Erdschichten einhergehen.

Besonders beunruhigend ist dabei die Vorstellung eines koordinierten Angriffs, der sowohl die Energieversorgung als auch die Stabilität der darüber liegenden Stadt ins Visier nimmt.

Durchnässter Boden kann bei starken Erschütterungen an Festigkeit verlieren, wodurch schwere Bauwerke ungleichmäßig absinken oder in geschwächte Ablagerungen einsinken können. Der Wasserdruck kann Sand und Sedimente nach oben drücken und so Eruptionen an der Oberfläche verursachen, während Fundamente ihre bisherige Stütze verlieren. Dieser Prozess gibt der Theorie der Frequenzwaffen ein konkretes Ziel: den gesättigten Boden unter einer Siedlung, nicht nur deren Wände und Dächer.

Der vorgeschlagene Eingriff besteht darin, eine ausreichend starke Erschütterung zu erzeugen, um diese Ablagerungen im betroffenen Gebiet aufzuwirbeln. Forscher, die dieser Erklärung nachgehen, fragen sich, ob Resonanzgeräte, elektrische Anlagen oder andere vorhandene Maschinen zerstörerische Vibrationen in den Boden übertragen haben könnten.

Die entscheidende These ist, dass jemand die Schwachstellen der Landschaft zu nutzen wusste und über die nötige Ausrüstung verfügte, um diese zu erreichen.

Das verändert unser Verständnis von Schlammfluten, da nicht jede betroffene Straße ihr Sediment aus derselben weit entfernten Quelle erhalten muss. Einige Ablagerungen könnten unter der Siedlung hervortreten, während nahegelegene Hänge, beschädigte Wasserläufe und einstürzende Dämme weiteres Wasser und Erde liefern.

Bei ein und derselben Katastrophe könnten Gebäude in geschwächte Fundamente einsinken, Schlamm in tiefer gelegene Räume eindringen und sich Sedimente um die noch stehenden Mauern herum ansammeln.

Eine weitere Theorie geht davon aus, dass konzentrierte Energie gegen wichtige Anlagen eingesetzt wurde, bevor es zu großflächiger Zerstörung kam. Laut dieser Erklärung werden ausgewählte Türme, Turmspitzen oder andere Empfangsstrukturen aufgrund ihrer Rolle im Netzwerk zu Zielen.

Die Deaktivierung dieser Punkte könnte das gesamte System unterbrechen, während eine gezielte Überlastung wertvolle Anlagen zum Zentrum einer zerstörerischen Energieentladung machen könnte.

Der Zeitraum ist von Bedeutung, da die vorgeschlagene Fähigkeit zu der zerstörten Infrastruktur gehört, die untersucht wird. Die Täter waren Personen, die die Kontrolle über ältere Maschinen erlangten, deren Schwachstellen kannten oder über Wissen verfügten, das der Bevölkerung später nicht mehr zugänglich war.

Ihr Vorteil liegt im Zugang zu einem bestehenden technologischen Erbe und der Fähigkeit, es gegen diejenigen einzusetzen, die davon abhängig waren.

Eine plötzliche Verschiebung der Erdkruste bietet eine weitere Erklärung, die sich über ein viel größeres geografisches Gebiet erstreckt. In diesem Szenario unterbricht eine heftige Bewegung der Oberfläche Wasserwege, verändert den Meeresspiegel und schleudert Wasser mit enormen Mengen an Sedimenten über bewohntes Land. Die Theorie des technischen Neustarts fragt dann, ob diese Umwälzung herbeigeführt worden sein könnte, und verbindet die Zerstörung von Städten mit einem Angriff auf die Landschaft, die sie trägt.

Die Erdbeben von New Madrid in den Jahren 1811–1812 liefern eine datierte Abfolge von Erschütterungen, um die sich diese Fragen konzentrieren. Risse, Sandstürme und Veränderungen des Bodenniveaus deuten auf die physikalischen Auswirkungen hin, die in die Untersuchung großflächiger Verschüttungen einfließen. Im Falle eines vorsätzlichen Eingriffs betrifft die zentrale Frage den Auslöser und ob es Mittel gab, solche Erschütterungen auszulösen oder zu verstärken.

Diese Mechanismen legen auch die Möglichkeit nahe, dass sich die Zerstörung in mehreren miteinander verbundenen Phasen entfaltet. Einem ersten Angriff auf eine Energieanlage könnten Bodenverwerfungen, beschädigte Wasserläufe und weitere Überschwemmungen in den bereits durch das erste Ereignis geschwächten Straßen folgen. Eine solche Katastrophe würde in benachbarten Stadtteilen je nach Fundamenten, Höhenlage und Nähe zu Gewässern unterschiedliche Spuren hinterlassen.

Das Motiv, das ich in „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ untersuche, geht über die Zerstörung von Gebäuden und den Tod der Menschen, die sie verstanden, hinaus.

Das Verschütten der unteren Kammern schneidet den Zugang zu Maschinen, Funktionsanschlüssen und Installationen ab, die für das Verständnis der oberirdisch verbleibenden Strukturen unerlässlich sind. Spätere Generationen bewohnen dann die erhaltenen Räume und gehen dabei über die Geräte, die einst erklärten, wie ihre geerbte Welt funktionierte.

Die Kontrolle über die Bergungsarbeiten ist ebenso bedeutsam wie die Kontrolle über den ursprünglichen Angriff. Diejenigen, die die Räumungsarbeiten leiteten, entschieden darüber, welche Kammern geöffnet, welche Objekte entfernt und welche Zugänge unter dem neu angelegten Straßenniveau belassen wurden.

Dies eröffnet die Möglichkeit, dass beeindruckende Bauwerke zwar erhalten blieben, das Wissen, das zu ihrem Betrieb – und zur Nutzung ihrer ursprünglichen Systeme – erforderlich war, jedoch verloren ging.

Genau deshalb berührt die Frage nach gezielt herbeigeführten Schlammfluten auch die Bereiche Energie, Ingenieurwesen und die Kontrolle über Wissen. Die untersuchten Mechanismen deuten auf einen Zusammenhang zwischen Eingriffen in ein älteres Energienetz und der Bewegung von Erdreich und Wasser im Umfeld der zugehörigen Bauwerke hin.

Die beunruhigendste Frage bleibt, ob die Verantwortlichen die „Alte Welt“ gut genug verstanden, um deren eigene Technologie zu deren Zerstörung einzusetzen – und anschließend zu steuern, was der Menschheit überhaupt wieder zugänglich gemacht wurde…

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“