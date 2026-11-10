In der Nähe des Inle-Sees im Bundesstaat Shan (Myanmar) befindet sich einer der faszinierendsten Architekturkomplexe Südostasiens: die Shwe-Indein-Pagode – eine Ansammlung von Hunderten buddhistischer Stupas, die sich auf einem Hügel erheben.

Was sofort ins Auge fällt, ist die eigenartige Silhouette dieser Bauwerke. Ihre zylindrischen Körper, übereinanderliegenden Ringe, Verjüngungen und spitz zulaufenden Abschlüsse erinnern verblüffend an riesige Zündkerzen eines Motors.

Einige haben sich die charakteristische weiße Farbe des Stucks sowie die Spuren des jahrhundertelangen Verfalls bewahrt, während andere dank Restaurierungen in goldenem Glanz erstrahlen.

Aus Sicht der konventionellen Archäologie erfüllen diese Bauten eine religiöse und funeräre Funktion innerhalb der buddhistischen Tradition. Ihr besonderes Design drängt jedoch unweigerlich zu visuellen Vergleichen mit modernen technischen Objekten.

Bei uns beleuchten wir diese erstaunlichen architektonischen Ähnlichkeiten und überlassen es dem Betrachter, die Details selbst zu betrachten.

Wichtiger Hinweis: Die Ähnlichkeit mit einer Zündkerze ist ein rein visueller Vergleich und kein Beweis dafür, dass diese Strukturen eine technische Funktion hatten. Ihre Geschichte ist eng mit der Entwicklung des Buddhismus in Myanmar verknüpft.

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