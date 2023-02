Seltsamer Wirbel um den Nordpol der Sonne gesichtet (Video)

Ein riesiger Faden aus Sonnenplasma hat sich von der Sonnenoberfläche gelöst und umkreist den Nordpol der Sonne wie ein Wirbel aus starken Winden. Was hat es damit auf sich?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ablösende Filamente auf der Oberfläche der Sonne zu sehen sind. Das Filament, das das Solar Dynamics Observatory (SDO) der NASA am 2. Januar 2023 aufgenommen hat, versetzt Forschende jedoch in Erstaunen.

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass ein solcher Wirbel entdeckt wurde, aber es ist das erste Mal, dass es sich um einen Wirbel dieses Kalibers handelt.

Ursache noch unbekannt.

Erstmals aufgefallen ist der seltsame Sonnenwirbel, als Dr. Tamitha Skov auf Twitter Aufnahmen des SDO teilte (siehe oben).

In einem Interview mit Space.com erklärt der Physiker und stellvertretende Direktor des Nationalen Zentrums für Atmosphärenforschung in Boulder, Colorado, Scott McIntosh, dass er noch nie einen Wirbel dieser Art gesehen habe, weist aber darauf hin, dass sich am 55. Breitengrad der Sonne wie in einem Uhrwerk einmal in jedem elfjährigen Sonnenzyklus etwas tue. „Es ist sehr merkwürdig und es gibt eine große Frage nach dem Warum.“

Er erklärt weiter, dass sich der Wirbel lediglich ein einziges Mal in Richtung der Pole bewege, dann verschwinde und drei oder vier Jahre später auf magische Weise in genau derselben Region wieder auftauche.

Die Forschenden glauben, dass der seltsame Vorgang etwas mit der Umkehrung des Magnetfelds der Sonne zu tun hat, die einmal in jedem Sonnenzyklus auftritt, haben aber nach Angaben der englischsprachigen Website keine Ahnung, was die Ursache dafür ist.

Aktuelle Sonnenaktivität:

Moderate M3.8- und M6.3-Sonneneruptionen wurden am 07. Februar in schneller Folge um Sonnenregion AR 3213 in der Nähe der mittleren Scheibe beobachtet.

Bisher scheinen sie impulsiver und nicht eruptiver Natur zu sein. Bleiben Sie dran, denn die Sonnenaktivität nimmt wieder zu. Und nur um der zusätzlichen Berichterstattung willen beträgt der Sonnenflussindex für den 7. Februar 185.

AR 3213, der jetzt direkt der Erde zugewandt ist, erzeugte um 20:07 UTC (7. Februar) eine M1,5-Sonneneruption. Mit dem Vorhandensein von AR 3213, 3214 und potenziellen Regionen hinter dem östlichen Rand könnte die moderate Aktivität in den nächsten Tagen anhalten.

Eine neue aktive Region wird vom südöstlichen Rand sichtbar und kann mindestens moderate Sonneneruptionen der M-Klasse erzeugen.

Eine niedrige M-Flare (M1.5) wurde gerade innerhalb der letzten Stunde beobachtet. Wir werden uns diese Gruppe von Sonnenflecken in den nächsten 24 Stunden genauer ansehen.

Andernorts ist AR 3213 in der nördlichen Hemisphäre weiterhin der Erde zugewandt und produziert kleinere C-Flares und M-Flares niedriger Stufe. Bisher scheinen keine eruptiven Ereignisse auf die Erde gerichtet zu sein.