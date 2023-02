Wem gehören diese pyramidenförmigen UFOs, die im eingeschränkten Luftraum fliegen? (Video)

Im Laufe der Jahre sind Berichte über pyramidenförmige UFOs online aufgetaucht.

Beispielsweise schwebte am 18. Dezember 2009 ein großes dreieckiges Schiff über dem Roten Platz in Moskau und am 18. Dezember 2018 wurde ein pyramidenförmiges UFO über dem Pentagon gesichtet.

Im selben Jahr tauchte online ein durchgesickertes Filmmaterial von einem Treffen bei der UNO auf, bei dem auch das pyramidenförmige UFO diskutiert wurde.

Während des Treffens sagte Maria Garces, dass es im Dezember um 16.07 Uhr zu einem außerirdischen Kontakt gekommen sei.

Ein Metallobjekt in Form einer Pyramide erschien über dem Pentagon, Washington DC, USA. Das nicht identifizierte Objekt mit einem Durchmesser von rund 100 Metern drehte sich in rund 500 Metern Höhe um die eigene Achse.

NASA Operational Task Group, spezialisiert auf den Empfang und die Verarbeitung von Weltraumdaten; empfangene eingehende Daten vom Objekt.

Die Daten (Informationen von den Radargeräten, die visuellen Informationen und die Fixierung der vom UFO eingehenden Funksignale).

Nach der Analyse aller Daten des Objekts, das über dem Pentagon schwebte, erklärte die NASA, dass das Objekt als ein Schiff unbekannter Herkunft identifiziert werden kann, hypothetisch außerirdischen Ursprungs.

Die Frage ist, wer sind sie, woher kommen sie und was ist ihre Absicht?

Darüber hinaus, während die USA einen angeblichen chinesischen Spionageballon mit einer Stinger-Rakete abschießen (wenn Sie den hochgespielten Geschichten der Mainstream-Medien über den chinesischen Spionageballon glauben müssen), warum dürfen diese unbekannten Flugzeuge, die mit fortschrittlicher und ausgeklügelter Technologie ausgestattet sind, ungestraft innerhalb des eingeschränkten Luftraums fliegen?

