Ein Überlebender beim UFO-Crash in Roswell: Die Wahrheit über den, der wegging

Don Schmitt war einer der Hauptermittler des angeblichen Absturzes eines UFOs in Roswell, New Mexico im Jahr 1947.

Er und seine Kollegen haben Hunderte von Zeugen ausfindig gemacht, die behaupten, Informationen über das Geschehene zu haben.

Als wir 2011 die Roswell-UFO-Crash-Ausgabe des Open Minds Magazine zusammenstellten, bat openminds.tv Don, uns einen Artikel über die besten Beweise dafür zu schreiben, dass ein tatsächlicher Pilot des angeblichen Raumschiffs überlebt hat.

Seit dem Roswell-Absturz einer fliegenden Untertasse mit „kleinen Männern“ im Inneren hält sich ein bestimmtes Gerücht: dass einer dieser „kleinen Männer“ es tatsächlich geschafft hat, die Tortur zu überleben.

In den meisten Jahren seit dem Absturz von Roswell im Jahr 1947 und der anschließenden Erklärung des Wetterballons blieben Geschichten über mysteriöse Körper im Zusammenhang mit dem Absturz, aber die bloße Vorstellung, dass die Erde tatsächlich die Heimat eines lebenden außerirdischen Besuchers war, blieb unglaublich.

Aber die Frage blieb: Hat ein Außerirdischer diese unglückselige Nacht überlebt?

Berichte von Augenzeugen über den überlebenden Außerirdischen

Roswell-Feuerwehrmann Dan Dwyer (links) und seine Crew Mitte der 1950er Jahre.

Im Jahr 1947 wurde Frankie Dwyer Rowe, ein zwölfjähriges Mädchen, Zeugin, wie ihr Vater von den Militärbehörden wegen dessen, was er an der Absturzstelle von Roswell gesehen hatte, bedroht und gewarnt wurde. Ihr inzwischen verstorbener Vater war zum Zeitpunkt des Vorfalls Mannschaftschef der Feuerwehr von Roswell.

Als der Anruf in der Feuerwache einging, dass es nördlich der Stadt zu einem Luftschiffabsturz gekommen war, wurden Dan Dwyer und Lee Reeves mit dem „Tanker“ der Station (einem Pickup mit einem großen zylindrischen Wassertank hinten) zur Absturzstelle geschickt .

Der Sheriff von Chavez County und ein paar seiner Stellvertreter folgten ihm ebenfalls in schneller Verfolgung.

Als Dwyer und Reeves kurz vor der Sicherung des Tatorts durch das Militär ankamen, wurden sie Zeugen von etwas völlig Unerwartetem. Es war überhaupt kein Flugzeug, sondern eine Art eiförmiges Schiff, das sie nicht kannten.

Und die Leichen! Dwyer konnte drei winzige humanoide Wesen im Windschatten des Raumschiffs liegen sehen. Dwyer konzentrierte sich auf das Fahrzeug und die Leichen am Boden und bemerkte aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Da, scheinbar aus dem Nichts, ging vor ihm etwas direkt wie aus einem Science-Fiction-Roman.

Nach Angaben des Feuerwehrmanns war es etwa so groß wie ein zehnjähriges Kind, mit gräulicher Haut, ohne Haare und mit großem Kopf und großen Augen. Innerhalb weniger Augenblicke war das Dröhnen sich nähernder Fahrzeuge zu hören, als das Militär schließlich die gesamte Angelegenheit in die Hand nahm.

Die beiden Feuerwehrleute wurden aus der unmittelbaren Umgebung eskortiert und vor den Konsequenzen gewarnt, falls sie jemals über den Vorfall sprechen sollten.

Um die Ernsthaftigkeit der Zeugenaussage weiter zu demonstrieren, wurde Dwyer und seiner Familie noch am selben Abend ein Besuch von der Militärpolizei in ihrem Haus abgestattet.

Dwyer und seine Frau wurden körperlich bedroht und ihnen wurde gesagt, dass die Behörden ihre Kinder töten würden, sollten sie ein Wort über das sagen, was früher an diesem Tag beobachtet wurde.

George Wilcox

Der Vorfall in Roswell hinterließ bei allen Beteiligten, insbesondere dem damaligen Sheriff von Roswell, George Wilcox, einen Eindruck. Kurz bevor Wilcox‘ Witwe Inez starb, erzählte sie ihrer Enkelin Barbara eine Geschichte, die die Geschichte seitdem weitergab:

„Das Ereignis hat [George] schockiert. Danach wollte er nie wieder Sheriff werden. Meine Großmutter sagte: „Sag es niemandem. Als sich der Vorfall ereignete, kam die Militärpolizei ins Gefängnis und sagte George und mir, wenn wir jemals etwas über den Vorfall erzählen würden, würden nicht nur wir, sondern unsere ganze Familie getötet werden!“

Barbara fügt hinzu: „Sie haben angerufen, mein Großvater, und jemand kam und erzählte ihm von dem Absturz.

Er ging dort hinaus zur Baustelle; Es gab eine große verbrannte Fläche, und er sah Trümmer. Es gab vier Raumwesen. Ihre Köpfe waren groß. Sie trugen Anzüge wie Seide. Einer der ‚kleinen Männer‘ lebte.“ Inez Wilcox wiederholte gegenüber Barbara, dass sie und George die Drohungen sehr ernst nahmen und die Informationen von der Familie fernhielten.

Sergeant Homer Rowlette im Jahr 1947. Gestand auf dem Sterbebett, Teil der Aufräummannschaft zu sein.

Sergeant Homer G. Rowlette

Sergeant Homer G. Rowlette, Jr., war 1947 Mitglied der 603. Air Engineering Squadron bei der RAAF. Er war Berufssoldat und ging nach 26 Jahren engagierten Dienstes für sein Land als Unteroffizier in den Ruhestand.

Bevor er im März 1988 verstarb, übermittelte er schließlich seinem Sohn Larry die folgenden erschreckenden Informationen über seine Beteiligung am „Absturz der fliegenden Untertasse“. Rowlette war Teil eines Reinigungskommandos, das zur Absturzstelle nördlich von Roswell geschickt wurde.

Larry wurde gesagt, dass sein Vater alles gesehen hatte. Er handhabte das „Erinnerungsmaterial“, das laut Homer „dünne Folie war, die ihre Form beibehielt“. Als ob das nicht genug wäre, beschrieb er das eigentliche Schiff, das „etwas kreisförmig“ war. Er überraschte auch seinen Sohn völlig, als er verkündete: „Ich habe drei kleine Leute gesehen. Sie hatten große Köpfe und mindestens einer lebte!“

Richard Loveridge

1947 arbeitete Richard Loveridge als Maschinenbauingenieur für die Boeing Aircraft Company und war Teil ihres Absturzuntersuchungsteams. Als Informationen über den Absturz eines Flugzeugs außerhalb von Roswell eintrafen, fuhr Loveridge in die Gegend und glaubte, es sei eines ihrer Flugzeuge.

Erst in seinem letzten Lebensjahr 1993 gestand er seiner Familie endlich die wahre Natur des angeblichen „Flugzeug“-Absturzes.

Der Boeing-Crash-Ermittler gab zu, dass er „alles gesehen“ habe. Er sah das Wrack, das nicht von einem konventionellen Flugzeug stammte, sowie drei kleine, verstorbene „Wesen“ und eines, das noch lebte.

Loveridge beschrieb sie als „kindergroß“ und „grau“ in der Farbe. Er weigerte sich, seiner Familie gegenüber weiter darauf einzugehen: „Fragen Sie mich nicht weiter danach. Sie können dich verletzen.“

Ervin Boyd

Ervin Boyd arbeitete 1947 als B-29-Mechaniker auf dem Roswell Army Airfield (RAAF); Er arbeitete speziell im Hangar P3, der später als Gebäude 84 bekannt wurde. An dem betreffenden Tag machte Boyd an einem, wie er es nannte, „heißen Sommertag“ eine Zigarettenpause, und die Türen des Hangars standen an beiden Enden des Gebäudes offen.

Sobald er aus den Hangartüren trat, bemerkte er eine Reihe von Männern und Fahrzeugen, die auf das Gebäude zuströmten. Erschrocken über die Situation bemerkte er schnell, dass einige der Männer etwas trugen, was er zunächst für die Leiche eines Kindes hielt.

„Warum haben sie es nicht ins Krankenhaus gebracht?“ fragte er sich. Als sie an ihm vorbeigingen, war er schockiert, als er sah, dass es etwas anderes war.

„Es war kindergroß, vier Fuß, vielleicht etwas mehr, und ein Kopf, der größer war als einer an einem normalen Körper. Die Augen waren walnussförmig und auch größer als normal. Aus meiner Perspektive sah es nicht so aus, als hätte es eine große Nase. Die Arme waren auch etwas länger und die Haut war aschgrau, grau und schuppig. Ich glaube, es lebte noch.“

Plötzlich packten mehrere Beamte Boyd und drängten ihn aus der Gegend und fingen an, körperlich grob mit ihm umzugehen. Einer von ihnen erklärte streng: „Mr. Boyd, du hast nichts gesehen.“

Aber der Zivilist bestand darauf. Schließlich wurde er gewarnt, dass er nicht nur seinen Job verlieren würde, wenn er auch nur ein Wort mehr sagen würde, sondern auch das Leben seiner Frau und seiner Kinder auf dem Spiel stehen würde. Erst als er vierundzwanzig Jahre später einen Schlaganfall erlitt, würde er endlich sein Schweigen gegenüber seiner Familie brechen.

Josef Montoya

Am selben Nachmittag, Montag, dem 7. Juli 1947, hielt sich der neu gewählte 32-jährige Vizegouverneur von New Mexico, Joseph Montoya, in Roswell auf. Es ist nicht ganz klar, wie der Politiker genau an dem Tag, an dem einige der Leichen, einschließlich des möglichen Überlebenden des Absturzes, auf der Basis der RAAF waren.

Ein mögliches Szenario ist, dass er am Wochenende des Unabhängigkeitstages zur Einweihung eines neuen Flugzeugs dort war und nach der Zeremonie zum B-29-Hangar eskortiert wurde, gerade als die ersten Militärfahrzeuge mit ihren „außerhalb Fracht von dieser Welt“.

Montoya vertraute engen Mitarbeitern an, dass er „vier kleine Männer“ gesehen hatte. Er beschrieb, wie klein sie waren, zusammen mit der erstaunlichen Tatsache, dass „einer am Leben war!“ Montoya beschrieb die Wesen als „kurz, nur bis zur Brust reichend. [Sie waren] mager mit großen Augen, die wie Tränen geformt waren. [Der] Mund war wirklich klein, wie ein Messerschnitt über ein Stück Holz, und sie hatten große Köpfe.“

Als nächstes beschrieb er die Szene im Hangar. Jeder der kleinen Männer, einschließlich des lebenden, wurde auf einem Tisch ausgestreckt, der aus der Kantine herübergebracht und zu diesem Zweck aufgestellt worden war. „Ich wusste, dass einer lebt, weil ich ihn stöhnen hören konnte.“ Montoya sagte, dass es sich bewegte, mit gebeugtem Knie und hin und her schaukelte

Nach einem verzweifelten Verlassen des Hangars wurde Montoya von Mitarbeitern abgeholt und von der Basis gefahren. Montoya warnte immer: „Es ist zu gefährlich, darüber zu sprechen.“ Auch Jahre später warnte er weiterhin davor, dass „die Regierung Sie kriegen wird“.

Was wurde aus dem überlebenden Alien?

Bis heute gibt es keine Zeugenaussagen darüber, was letztendlich aus dem Überlebenden wurde und wie er von Roswell transportiert wurde. Es gibt jedoch verlässliche Informationen, dass das Wesen einige Zeit auf der Wright Patterson Air Force Base verbracht hat und dort noch bis zu neun Monate später im Jahr 1948 war.

Auf seinem Sterbebett im Jahr 1997 schwor Lieutenant Colonel Marion Magruder, ein hochdekoriertes Fliegerass des Zweiten Weltkriegs, seinen fünf Söhnen, dass er während seiner Zeit am War College im April 1948 der Wright Patterson Air Force Base zugeteilt wurde und dort kurz bleiben durfte siehe den „lebenden Alien“ zu dieser Zeit.

Er und die anderen in seiner Firma wurden angewiesen, dass das Wesen erst im Jahr zuvor nach dem Absturz in Roswell geborgen wurde. Seine Beschreibung war ähnlich wie bei allen anderen Augenzeugen. Er betonte, es stehe außer Frage, dass es „von einem anderen Planeten“ stamme.

Wie einer der Mitarbeiter der RAAF einmal bemerkte: „Sie waren sicher nicht aus Texas.“

Und ebenso kamen sie nicht aus Japan, Deutschland oder sonst wo auf der Erde. In dieser Frage sind sich alle Zeugen einig.