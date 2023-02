„Tor zur Hölle“: Alle Lebewesen, die diese Höhle betreten, sterben sofort

Sie wird als „Tor zur Hölle bezeichnet“ — eine Höhle in der heutigen Türkei stellte schon in der Antike Menschen vor Rätsel.

In Hierapolis, einer damals griechischen Stadt, ist ein Steinbogen zu sehen, der den Weg zur Unterwelt markieren soll. Tatsächlich führt es zu einer Höhle.

So mystisch sich diese Sagen auch anhören, die seit mehr als 2000 Jahren überliefert werden, so beeindruckend und gruselig ist allerdings die Tatsache, dass sich an diesem Ort schon immer seltsame Dinge ereignet haben.

Tiere starben, Priester blieben am Leben

Bereits im antiken Rom starben alle Tiere, die diese Höhle betreten haben. Priester konnten sich dagegen immer unbeschadet dort aufhalten.

Entgegen der damaligen Vermutung, dies hätte etwas mit der Kastration der Priester zu tun, fanden Wissenschaftler nun den tatsächlichen Grund für die Tödlichkeit heraus. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in einem Fachjournal.

Archäologen, die vor einigen Jahren den Steinbogen entdeckte hatten, wurden durch Vögel aufmerksam, die in den Eingang der Höhle flogen und tot umfielen. Überlieferungen zufolge sollen kastrierte Priester Bullen in die Arena geführt haben.

Zuschauer, die auf erhöhten Platzen saßen, beobachteten dann den Todeskampf der Tiere.

„Dieser Raum ist voll von einem Nebel, so dunstig und dicht, dass man kaum den Boden sehen kann. Jedes Tier, das hineingeht, ist sofort tot. Ich warf Spatzen hinein und sie atmeten sofort ihren letzten Atemzug und stürzten“, schrieb der griechische Historiker Strabo, der von 64 vor Christus bis 24 nach Christus lebte.

Konzentration von Kohlenstoffdioxid wirkt toxisch

Wie eine Studie der Universität Duisburg unter der Leitung des Biologen Hardy Pfanz nun zeigt, soll es einen wissenschaftlichen Grund geben, weshalb so viele Tiere ihren Tod in der Höhle finden.

So soll ein Riss, der unter dem Tempel verläuft, vulkanisches Kohlenstoffdioxid ausstoßen.

Es ist als Nebel über der Oberfläche zu sehen. Wie die Forscher herausfanden, soll sich die Konzentration des Kohlenstoffdioxids im Laufe des Tages ändern.

Während die Wärme der Sonne das Gas am Tag zerstreut, sinkt das Gas in der Nacht auf den Boden und bildet eine Art Kohlenstoffdioxidsee.

In der Morgendämmerung ist die Konzentration von Kohlenstoffdioxid dabei am höchsten und beträgt 40 Zentimter über dem Boden 35 Prozen.

Da die Opfertiere allesamt eine geringere Körpergröße hatten als die Priester, sollen sie das Gas eingeatmet haben und daran verendet sein.