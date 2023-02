Nach dem Erdbeben in der Türkei: Die Erde ist aufgerissen (Video)

Drohnen und Satellitenbilder zeigen womöglich schwere langfristige Folgen der Erdbeben. In der Provinz Hatay soll es nun eine teils 200 Meter breite Schlucht geben.

Die schweren Beben in der Türkei und in Syrien haben womöglich langfristige geologische Folgen. Nach türkischen Medienberichten haben die Beben eine riesige Schlucht nahe des türkischen Tepehan in Hatay gerissen.

Sie soll über etwa 300 Kilometer lang und teilweise bis zu 200 Meter breit und 30 Meter tief sein. Drohnenaufnahmen zeigten das aufgerissene Gebiet.

Satellitenbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung von oben

Nach Daten von Satelliten zeigen sich die Folgen auch an anderen Orten. „In der Küstenstadt Iskenderun scheint es erhebliche Absenkungen gegeben zu haben, die zu Überschwemmungen geführt haben, während das Beben viele Hügel im ganzen Land einem ernsthaften Erdrutschrisiko ausgesetzt hat“, hieß es von der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Der Sender NTV hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Gebäude in der türkischen Küstenstadt wegen überfluteter Straßen evakuiert werden mussten.

Radarbilder von Satelliten ermöglichten es Forschern, Auswirkungen von Beben auf das Land zu beobachten und zu analysieren, hieß es von der Esa weiter. Daten aus der Zeit vor dem Beben vom 6. Februar ließen sich mit denen nach den Erdstößen vergleichen.

(Dieses Satellitenbild zeigt einen großen Erdrutsch, der nach den Erdbeben eine Straße im türkischen Islahiye blockiert. In der gesamten Region gibt es erhebliche Schäden an kritischer Infrastruktur)

Im Fall von „Sentinel-1“ seien es Daten vom 28. Januar und 9. Februar. Mit diesen Radarsatelliten des Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Esa lässt sich die Erdoberfläche Tag und Nacht auch durch Wolken erfassen.

Nach Angaben der Esa wurden nach den Erdbeben von verschiedenen Raumfahrtagenturen mehr als 350 Bilder aus dem Krisengebiet geliefert. „Sie können verwendet werden, um Schadens- und Situationskarten zu erstellen, um die Gefahrenauswirkungen abzuschätzen und Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten zu verwalten.“