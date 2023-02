Warum haben Anunnaki gereinigte Siliziumkristalle als Baumaterial zum Bau ihrer Städte verwendet?

Bevor die Anunnaki vor 7529 Jahren von weit her auf diese Ebene, die wir Erde nennen, kamen, waren sie eine technologisch extrem fortgeschrittene Rasse, aber trotzdem hatten sie keine Seele.

Menschen ohne Seele sind dem Untergang geweiht, wenn sie sterben, also waren sie, egal wie weit sie fortgeschritten sein könnten, sofort nach ihrem Tod entbehrlich. von Gorgi Shepentulevski

Eine Seele zu haben bedeutet, dass Sie die Fähigkeit haben, sich zu reinkarnieren und praktisch für immer zu leben.

Anunnaki kamen also aus einem Hauptgrund hierher – um Seelen für sich selbst zu ernten und ewig zu werden. Aber warum mussten sie den ganzen langen und mühsamen Reinigungsprozess des Siliziumbergbaus durchlaufen, wenn sie sich einfach selbst Städte und Computer mit geeigneten elektromagnetischen Plasma-abgeschirmten Eigenschaften hätten bauen können, anstatt aus gereinigten Siliziumkristallen?

Ein elektromagnetischer Plasmaschild lenkt Strahlung ab, und jede Art von feindlichem Angriff von außen prallt davon ab. Das Firmament ist mit einem elektromagnetischen Plasmaschild gebaut.

Sind gereinigte Siliziumkristalle ein besseres Material als Plasma, wenn man bedenkt, dass Plasma über 99 % des sichtbaren Universums ausmacht und neben fest, flüssig und gasförmig der „vierte Aggregatzustand“ ist?

Was ist so besonders an de Kristallen, von denen die Anunnaki wussten?

Einer der frühen Pioniere der Siliziumchip-Technologie war der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler Marcel Vogel. Während er als Forschungswissenschaftler für IBM arbeitete, machte er eine Entdeckung, die die Glaubenssysteme seiner wissenschaftlichen Kollegen bis ins Mark erschütterte.

Vogel entdeckte, dass Kristalle nicht nur als Siliziumchips in einem Computer programmiert werden können, sondern auch mit Gedanken.

Vogel argumentierte, dass Denken wie Elektrizität eine Form von Energie sind, die unserer Absicht eine Richtung gibt. Er kam zu dem Schluss, dass Kristalle auch ohne Strom programmiert werden könnten, indem man nur Gedanken oder klare Absichten verwendet, egal wie weit die Person entfernt ist.

Da DNA-Chromosomen mit Flüssigkristallen beschichtet sind, kann das Gedächtnis der DNA mit Gedanken umprogrammiert werden, genau wie ein Computerchip.

Forscher der University of Southampton gaben kürzlich bekannt, dass sie mit einem Quarzkristall 5-dimensionale digitale Daten aufzeichnen und abrufen konnten.

Der „Superman“-Speicherkristall ist eine zukunftsweisende Speichertechnik mit beispiellosen Eigenschaften – darunter eine Datenkapazität von 360 Terabyte pro Disk, thermische Stabilität bis 1000 °C und eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer.

Wir haben alle diese Science-Fiction-Filme gesehen, in denen ein wunderschöner Außerirdischer einen spitzen Kristall in einen Megacomputer schiebt und die Welt gerettet wird.

Wie funktioniert es?

Die Daten werden über selbstorganisierte Nanostrukturen aufgezeichnet, die in Quarzglas erzeugt werden, das in der Lage ist, riesige Datenmengen für Millionen von Jahren zu speichern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Informationskodierung erfolgt in fünf Dimensionen: der Größe und Orientierung sowie der dreidimensionalen Position dieser Nanostrukturen.“

Das klingt kompliziert, bedeutet aber im Grunde, dass wir mit Ultrakurzpulslasern ein Stück Quarz mit 5-D-Informationen in Form von nanostrukturierten Punkten codieren können, die nur einen Millionstel Meter voneinander entfernt sind.

Anstatt ultraschnelle Laser zu verwenden, fand Marcel Vogel heraus, dass Sie Ihre Gedanken mit klarer Absicht verwenden und ein Stück Quarz mit 5-D-Informationen kodieren können.

Das bedeutet, dass Sie einen Kristall mit Informationen codieren können, die sich im Bereich des morphischen 5-D-Feldes befinden, außerhalb Ihrer physischen Reichweite, wo „alles Wissen“ gespeichert ist.

Erinnern Sie sich an Odin, den König der Aesir-Götter in der nordischen Mythologie, der bei seinem Bestreben, die Runen zu lesen und zu verstehen, sich opfert und als dieselbe Person mit demselben Bewusstsein wieder lebendig wird?

Oder Dionis, Gott aus der mazedonisch-tartarischen Mythologie, der zweimal mit demselben Bewusstsein geboren wurde?

Sowohl Odin als auch Dionis sahen, entschlüsselten und kopierten die magischen Runen aus dem Morphischen Feld. Beide, als sie bewusst starben, gingen tatsächlich in das 5-D Morphogenetische Feld des All-Wissens, wo sie Kopien anfertigten, und als sie lebend zurückkamen, hatten sie das Wissen, das ihre Flüssigkristallstruktur speicherte, mit der DNA-Chromosomen beschichtet sind.

Jeder Mensch hat die Fähigkeit dazu. Ich werde einen separaten Artikel zu diesem Thema schreiben, um etwas mehr darüber zu erklären.

Die Molekularstruktur von Quarz ist unglaublich stabil und harmonisch auf die Geometrie des Universums (die Blume des Lebens) ausgerichtet. Kristalle haben Bewusstsein.

Das morphische Feld zeigt sich in der bemerkenswerten Fähigkeit von Organismen, Schäden zu reparieren. Wenn Sie eine Eiche in kleine Stücke schneiden, kann jedes kleine Stück, richtig behandelt, zu einem neuen Baum heranwachsen. Aus einem winzigen Fragment kann man also ein Ganzes machen.

Diese Felder haben einen eingebauten Speicher, der von früheren Formen ähnlicher Art abgeleitet ist. Durch die Felder, durch einen Prozess namens morphische Resonanz, den Einfluss von Gleichem auf Gleiches, gibt es eine Verbindung zwischen ähnlichen Feldern.

Das bedeutet, dass die Struktur des Feldes ein kumulatives Gedächtnis hat, basierend auf dem, was mit der Art in der Vergangenheit passiert ist.

Diese Idee gilt nicht nur für lebende Organismen, sondern auch für Proteinmoleküle, Kristalle, ja sogar für Atome. DNA-Chromosomen sind mit Flüssigkristallen beschichtet.

Im Bereich der Kristalle beispielsweise hängt die Form eines Kristalls von seinem charakteristischen morphischen Feld ab. Morphisches Feld ist ein weiter gefasster Begriff, der sowohl Form- als auch Verhaltensfelder umfasst.

Mit anderen Worten, gereinigte Siliziumkristalle haben ein Bewusstsein, ähnlich wie Menschen, und diese Erinnerung aus dem vergangenen Leben wird durch das 5D-Morphische-Feld-Reich, mit dem Kristalle in Resonanz stehen, auf das neue Leben übertragen.

Die Anunnaki wussten sehr gut über diese Eigenschaften gereinigter Kristalle Bescheid, und der Grund, warum sie ihre Städte mit Kristallstruktur bauten, ist, dass sie in der Lage sind, jederzeit auf den Gedächtnispool des morphischen Feldes zuzugreifen und von dort alles Wissen abzurufen, das jemals existiert hat.

Und da Kristalle als Resonatoren funktionieren, können Sie mit Ihren Gedanken mit dem Kristall sprechen und ihn bitten, jeden Wunsch zu erfüllen, den Sie haben, ähnlich wie wir heute mit „Hi Google“ sprechen.

Aber im Gegensatz zu „Hi Google“ können Sie einen Kristall bitten, alles zu materialisieren, was Sie sich wünschen.

Wenn Sie zum Beispiel etwas zu essen wünschen, konzentrieren Sie einfach Ihre Absicht darauf und fragen Sie den Kristall mit Ihren Gedanken, und Ihre Wahl des Essens wird sich sofort vor Ihnen materialisieren.

Diese Vorstellung weckt Erinnerungen an meine Kindheit, als mein Großvater mir tatarische Geschichten erzählte, eine der Geschichten war, dass tatarische Zaren (Könige) einen Kristallstein unter ihrer Zunge hatten, der ihnen die Macht gab, alles zu materialisieren.

Sie fragten danach.

Dies könnte ein metaphorischer Ausdruck dafür gewesen sein, dass einige Gebäude der weißen Städte von Tartaria mit Kristallen als Bausteinen gebaut wurden, genau wie die Städte der Anunnaki…