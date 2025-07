Alle Weltausstellungen wurden spektakulär durch tartarische Freie-Energie-Geräte beleuchtet, die von der Neuen Weltordnung übernommen wurden.

Die spektakulärste tartarische Freie-Energie-Beleuchtung fand 1893 auf der Weltausstellung in Chicago statt. Sie erstreckte sich über 2,8 km² und umfasste fast 200 tartarische Gebäude, die vor der Ausstellung freigelegt und vom Schlamm befreit worden waren.

Das ikonische Abbild der 20 m hohen Statue der Republik, die dem Verwaltungsgebäude gegenübersteht, wurde während der tartarischen Ära aus purem Gold gegossen. Diese ursprüngliche goldene Statue wurde nach der Ausstellung entfernt und durch eine kleinere, 7,3 m hohe Replik aus vergoldeter Bronze ersetzt. Von Gorgi Shepentulevski

Zu den Schätzen, die aus der tartarischen Ära zurückblieben und von den neuen geklonten Herrschern der Welt in Besitz genommen wurden, gehören unter anderem:

Tempel, Basiliken, Amphitheater, Triumphbögen, Monumente und öffentliche Bäder, Perfektion und Harmonie, die bewahrt werden, aufgebaut durch riesige Paläste, Basiliken, Gedenksäulen und Bögen; auf jeder Seite ein schönes, abgerundetes Gebäude, riesige Horizonte und eine Reihe von Marmorpfählen, auf jeder Seite eine Fülle wunderschöner Verzierungen, übersät mit neuen Tafeln tatarischer Reliefskulpturen: insgesamt ein wunderschöner Anblick von Größe und Exhibitionismus.

Dazu gehören die Einkaufsmöglichkeiten, die großen zentralen Terminals (heute als religiöse Kathedralen bekannt), Basiliken oder die öffentlichen Versammlungshallen, Spas, Sportarenen und Theater, Paläste, Triumphbögen und Zeremonienhallen, von denen viele kolossal groß gebaut und luxuriös verziert sind und alle über Antennen an ein freies, drahtloses Energienetz angeschlossen sind, das von der riesigen Kuppel der Energiegeneratoren erzeugt wird.

Die Formen der Rosettenfenster der Kathedralen weisen spezifische harmonisierende, verfestigte Frequenzresonanzmuster der Torusfeldkuppel auf, die eine besondere Bedeutung haben, da sie den Effekt reiner Nullpunktfeldenergie erzeugen, die durch die Buntglasfenster strömt, was bedeutet, dass das Gefühl des von oben einströmenden göttlichen Energiefeldes vermittelt und verstärkt wird.

Das Göttliche strömt von oben in gekrümmten elektromagnetischen Energiewellen in Schöpfungsmustern, wie sie aus der Torusfeldkuppel austreten, eingefangen und in der Form der Rosettenfenster-Kymatik verfestigt werden, und leitet diese Resonanzwellen dann um, um das Innere des Gebäudes mit einer großen Menge konzentrierter, heilender göttlicher Energie aus dem Nullpunktfeld des Äthers zu füllen, um biologisches Leben mit einer schnellen und kraftvollen Heilwirkung zu versorgen, augenblicklich dabei zu helfen, Ängste zu überwinden und gleichzeitig den Einzelnen mit einem höheren Selbst und starkem Selbstbewusstsein zu verbinden und einen Weg zur Erleuchtung zu ebnen, der die angeborene Harmonie in der Vorlage des Lebens offenbart.

Die Heilkraft der Grand Central Terminals (Kathedralen) war enorm. Sie waren beliebte Orte für Outdoor-Aktivitäten, Open-Air-Veranstaltungen, große Versammlungen und Ausstellungen und wurden von den Menschen Tartariens täglich zur Entspannung und Meditation genutzt.

Diese Terminals beleuchteten ihr Inneres und Äußeres über weite Entfernungen und fungierten so als eine einzige Energiemaschine. Sie wurden stets in den zentralen Bezirken der tatarisch-weißen Städte errichtet.

Diese kolossalen Monumente, genannt Kathedralen, mit all ihren energetischen Resonanzfunktionen, wurden wenige hundert Jahre vor der großen Flut von 1802 n. Chr. von Meistern der hochentwickelten tatarisch-mazedonischen Zivilisation erbaut. Sie verfügten über eine fortschrittliche Technologie jenseits unseres Verständnisses und vermitteln das Gefühl zeitloser Existenz göttlichen Lebens.

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

