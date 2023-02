Chinesische Dorfbewohner aßen alte Dinosaurierknochen

Dorfbewohner in Zentralchina gruben 2006 eine Tonne Dinosaurierknochen aus und kochten sie in Suppe oder zermahlen sie zu Pulver für die traditionelle Medizin, weil sie glaubten, sie stammten von fliegenden Drachen und hätten heilende Kräfte.

Bis 2007 wurden die Fossilien in der Provinz Henan als „Drachenknochen“ für etwa 4 Yuan (50 Cent) pro Kilogramm verkauft, sagte der Wissenschaftler Dong Zhiming am Mittwoch gegenüber The Associated Press.

Dong, Professor am Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte, als die Dorfbewohner herausfanden, dass die Knochen von Dinosauriern stammten, hätten sie ihm und seinen Kollegen 200 Kilogramm für Forschungszwecke gespendet.

„Sie hatten geglaubt, dass die ‚Drachenknochen‘ von den Drachen stammten, die am Himmel flogen“, sagte er.

Die kalziumreichen Knochen wurden manchmal mit anderen Zutaten gekocht und Kindern zur Behandlung von Schwindel und Wadenkrämpfen verfüttert. Andere Male wurden sie zermahlen und zu einer Paste verarbeitet, die direkt auf Frakturen und andere Verletzungen aufgetragen wurde, sagte er.

Die Praxis sei seit mindestens zwei Jahrzehnten im Gange, sagte er.

Dong gehörte zu einem Team von Wissenschaftlern, die im Landkreis Ruyang in Henan einen 20 Meter langen, pflanzenfressenden Dinosaurier ausgegraben haben, der vor 85 bis 100 Millionen Jahren lebte.