Mit dem Erscheinen nicht identifizierter Ballons über dem Territorium der Vereinigten Staaten schauen die Anwohner mit großer Sorge in den Himmel und achten auf die dort beobachteten Phänomene und Objekte.

Manchmal sind diese Befürchtungen stark übertrieben, aber manchmal passieren wirklich sehr seltsame Dinge in der Atmosphäre.

Am Vorabend beobachteten die Einwohner im US-Bundesstaat Michigan sehr erschreckende Ausbrüche:

Unten ist keine Lichtquelle, und es ist nicht klar, was dort blinkt. Außerdem blinkt etwas im US-Bundesstaat Nebraska, wo Menschen in blitzähnlichen Lichtphänomen etwas gesehen haben, das einem UFO ähnelt:

Es ist interessant, dass Menschen auf der ganzen Welt am Himmel nicht nur helle Blitze sehen, sondern auch diejenigen, die sie möglicherweise erzeugen.

Um ein mysteriöses Licht am Himmel zu sehen und einen Film darüber zu drehen, saßen die Menschen früher tagelang in den Büschen in der Nähe der Area 51, aber jetzt reicht es, nachts rauszugehen, um auf dem Balkon zu rauchen – und es wird einem eine Sci-Fi-Show am Himmel gezeigt.

Seltsame Blitze am Himmel sind mysteriöse Lichtblitze, die oft am Nachthimmel zu sehen sind. Sie können in verschiedenen Farben erscheinen, einschließlich Weiß, Blau, Grün und Rot.

Es gibt viele Theorien darüber, was diese Blitze verursacht, darunter Militärübungen, Meteorschauer und UFOs. Sie wurden auf der ganzen Welt gemeldet und bleiben oft ungeklärt.

Ohne Quellen bei der NASA und noch mehr ohne Späher im Lager der Außerirdischen haben wir sicherlich keine Ahnung, was dort vor sich geht.

Aber einige Forscher deuten an, dass jemand definitiv etwas Großes vorbereitet.