Hoher Armeebeamter: „Wir haben mit einem Soldaten und Astronauten auf dem Mond gesprochen“

Heeresminister Dan Driscoll machte kürzlich in einem Interview mit Fox News eine überraschende Bemerkung.

Obwohl seit dem Ende der Apollo-Ära in den 1970er Jahren kein Mensch mehr den Mond betreten hat, stellte einer der ranghöchsten US-Militärs diese Woche in einem Live-Interview eine ziemlich bizarre Behauptung über die Präsenz des Landes auf der Mondoberfläche auf.

Im Gespräch mit Brian Kilmede auf Fox News am Mittwoch erwähnte Heeresminister Dan Driscoll unerwartet einen Soldaten und Astronauten auf dem Mond, als er über die Ereignisse rund um das 250-jährige Jubiläum der Armee sprach.

„Die Armee hat diese Jubiläumsparade schon lange im Voraus geplant, weil wir glauben, dass sie unsere Stärke bei der Rekrutierung und Bindung von Soldaten weiter stärken wird, da junge Amerikaner im ganzen Land all die großartigen Leistungen der Armee sehen können“, sagte er.

„Ob es um die Hilfe bei Überschwemmungen in North Carolina oder den Waldbränden in Kalifornien geht oder ob wir gestern mit einem Astronauten gesprochen haben, der auf dem Mond ist und Soldat ist – sogar im Krieg und im Kampf für die Freiheiten, die unsere Nation so großartig machen.“

„Richtig. Die Armee kann die Armee feiern. Darum geht es“, antwortete Kilmore, ohne auf die Mond-Kommentare einzugehen oder Driscoll zu bitten, näher darauf einzugehen.

Worauf genau bezog sich Driscoll hier?

Manche vermuten, dies sei ein Beweis dafür, dass die USA seit Jahren heimliche Mondlandungen durchführen, andere glauben, es sei nur ein Versprecher gewesen.

Bisher gab es keine offiziellen Kommentare zu seiner Bemerkung.

Sie können sich den Interviewausschnitt unten ansehen – der Kommentar ist kurz nach 4:00.

Video: