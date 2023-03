Unheilvoller März! Was prophezeit der düstere Krähenmond?

Ein düsterer Krähenmond leuchtet in den kommenden Nächten am Himmel. Die schwarzen Rabenvögel gelten gemeinhin als Unheilsbringer.

Droht uns eine Katastrophe? Was es mit dem März-Vollmond auf sich hat, erfahren Sie hier.

Düsterer Krähenmond im März am Nachthimmel

Am 07.03.2023 (Dienstag) um exakt 13.49 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase. Wie in jedem Monaten trägt der kreisrunde Erdtrabant auch im März einige charakteristische Beinamen.

So wird der Vollmond im ersten Frühlingsmonat auch als Lenzmond, Wurmmond, Fastenmond oder auch Krähenmond bezeichnet. Ist der März-Vollmond etwa ein Unheilsprophet?

Krähenmond als böses Omen?

Zwar gelten Krähen als Unheilsbringer, doch der Krähenmond prophezeit keine Katastrophe. Keine Sorge: Die Mondnamen stammen von Naturvölkern und sind oft durch Beobachtung der Natur entstanden.

Amerikanische Ureinwohnerstämme nennen den März-Vollmond Krähenmond oder auch Worm Moon. Wie die „Nasa“ schreibt, kündigt das Krächzen der Krähen das Ende des Winters an.

Der Name Wurmmond geht auf die Tatsache zurück, dass nach der Schneeschmelze überall im aufgeweichten Boden plötzlich Regenwürmer auftauchen. Klingt logisch!

März Vollwurmmond

Regenwürmer gab es in Nordamerika im Wesentlichen nicht. Es wäre für nördliche Stämme buchstäblich unmöglich, im März Würmer auftauchen zu sehen. Alle Regenwürmer, die du heute in Nordamerika siehst, sind invasive Arten, die von Kolonisten hereingebracht wurden. Diese Regenwürmer wurden entweder aus einer fehlgeleiteten Absicht herübergebracht, um bei der Düngung des Bodens zu helfen, oder als Unfall zusammen mit transportierten Pflanzen oder dem Boden, der als Ballast in Schiffen verwendet wurde.

Die Kolonisten wussten nicht, dass sich während der letzten Eiszeit Gletscher so weit über Kanada und den Norden der Vereinigten Staaten ausgebreitet hatten, dass alle Regenwürmer vollständig ausgerottet waren.

Als das tiefe Eis vor 12.000 Jahren schmolz, wuchsen die einheimischen Wälder in diesen Gebieten wieder und passten sich dem Verlust von Regenwürmern an. Das Wachstum dieser Wälder wurde von einer Duff-Schicht abhängig, einer Kompostschicht, die aus sich zersetzenden Blättern und anderen verrottenden organischen Stoffen besteht.

Wenn du jemals einen dieser einheimischen Wälder besuchst, wirst du gebeten, deine Schuhe zu reinigen und sicherzustellen, dass sie frei von Regenwurmeiern sind. Das liegt daran, dass Regenwürmer, während sie normalerweise überall harmlos sind, die Duff-Schicht des einheimischen Waldes aggressiv zerstören, indem sie sie direkt durchfressen.

Aus diesem Grund wird der Wurmmond in nordamerikanischen Stämmen wie dem Shawnee-Stamm stattdessen als Saftmond bezeichnet, um die Stämme daran zu erinnern, dass sie mit dem Zapfen von Ahornsirup beginnen können. Im Allgemeinen gilt der Vollmond im März als Vorbote für den Frühlingsbeginn und neue landwirtschaftliche Zyklen.

Die Angelsachsen nutzten den Wurmmond sogar, um den Zustand ihrer Ernte vorherzusagen. Sie nannten ihn den Sturmmond, wenn es stürmisch war, was ein Zeichen für Missernten war. Aber wenn es trocken war, nannten sie es den robusten Mond, ein Hinweis auf eine reiche Ernte.

Einer seiner anderen Namen ist der keusche Mond, der die Reinheit des frühen Frühlings symbolisiert.

Der Pueblo-Stamm nannte ihn den Mond, wenn die Blätter hervorbrechen, während er in der Shoshone-Kultur als der wärmende Mond bekannt war. Manchmal wird er Krähenmond genannt, nach den Krähen und anderen Vögeln, die gegen Ende des Winters erscheinen. Manchmal wird er Krustenmond genannt, weil der Schnee knusprig wird, wenn er in der Sonne auftaut und im Mondlicht gefriert.

In Indien gilt der Vollmond im März auch als Symbol für die Ankunft des Frühlings und fällt mit dem Holi-Fest zusammen. Dies ist eine aufrührerische Party, bei der indianische Gemeinden auf der ganzen Welt an einer riesigen Wasserschlacht teilnehmen.

Alle gehen auf die Straße und besprühen sich gegenseitig mit farbigem Wasser und Puder, singen und tanzen mit Fremden und Lieben gleichermaßen. Gemeinsam zu spielen und zu feiern ist eine Chance für dich, schlecht gewordene Beziehungen zu reparieren und deine bestehenden sozialen Bindungen zu bekräftigen, während ihr gemeinsam in das neue Jahr geht.