Paläoanthropologin entdeckt eine Reihe geometrischer Zeichen, die vor 40.000 Jahren weltweit verwendet wurden

Im Jahr 2007 beschloss die Paläoanthropologin und Felskunstforscherin Genevieve von Petzinger, geometrische Zeichen zu untersuchen, die in Höhlen und anderen Fundstätten gefunden wurden und bis zu 40.000 Jahre alt sind – aus der Steinzeit. Während die meisten Menschen die bekannten Petroglyphen von Tieren kennen, war über die Symbole daneben wenig bekannt, obwohl es weitaus mehr davon gibt.

Nach einer Weltreise konnte von Petzinger eine Gruppe von Symbolen dokumentieren, die an verschiedenen Orten auf der Welt vorkommen. Ihre Ergebnisse deuten auf ein gemeinsames frühes Kommunikationssystem hin, das weit über die ersten Schriftsprachen der alten Sumerer vor 3.000 Jahren hinausreicht.

„Das Komische ist, dass an den meisten Standorten die geometrischen Zeichen die Tier- und Menschenbilder bei weitem übertreffen“, sagte Genevieve von Petzinger. „Als ich 2007 damit begann, gab es jedoch noch nicht einmal eine eindeutige Liste der verschiedenen Formen; auch war nicht klar, ob dieselben über verschiedene Zeiträume hinweg auftraten.“

Die Paläoanthropologin machte sich daran, eine Datenbank aller bekannten geometrischen Zeichen an Felskunststätten im eiszeitlichen Europa zusammenzustellen.

Sie stellte fest, dass die Informationen zu einigen Fundorten vage waren und andere seit einem halben Jahrhundert oder länger nicht mehr untersucht worden waren. Sie und ihr Mann Dillon beschlossen, die weniger erforschten Stätten in Frankreich, Spanien, Portugal und Sizilien genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie fanden eine wahre Fundgrube neuer geometrischer Zeichen.

„Wir haben an 75 Prozent der von uns besuchten Standorte neue, nicht dokumentierte geometrische Zeichen gefunden“, erklärte sie.

Das Paar wagte sich tief in Höhlensysteme vor und fand Symbole an Wänden, die teilweise kilometerweit in der Erde lagen. Später reiste sie zu anderen Stätten, auch in Nordamerika. Ausgestattet mit einer wachsenden Datenbank an Symbolen entdeckten die Forscher verblüffende Ähnlichkeiten.

„Abgesehen von einigen wenigen Ausreißern gibt es nur 32 geometrische Zeichen. Nur 32 Zeichen über einen Zeitraum von 30.000 Jahren und den gesamten europäischen Kontinent. Das ist eine sehr kleine Zahl“, erklärte sie. „Wären es zufällige Kritzeleien oder Verzierungen gewesen, hätten wir deutlich mehr Variationen erwartet. Stattdessen finden wir dieselben Zeichen, die sich über Raum und Zeit wiederholen.“

Die Forscher fanden heraus, dass 65 Prozent der Zeichen über Jahrtausende hinweg in Gebrauch blieben. Einige Zeichen schienen lokal verwendet worden zu sein, ohne weite Verbreitung zu finden, während andere weltweit, bis nach Indonesien und Australien, verwendet wurden. Sie scheinen kulturell anerkannte Bedeutungen zu haben.

„Es wird immer wahrscheinlicher, dass diese Erfindung tatsächlich auf einen gemeinsamen Ursprungsort in Afrika zurückgeht“, sagte Von Petzinger.

Die geometrischen Formen ähneln nicht einer schriftlichen Darstellung einer gesprochenen Sprache, sondern sind stilisierte abstrakte Darstellungen von Dingen, die die Menschen in der Welt um sie herum sahen.

„Wenn wir über geometrische Formen mit spezifischen, kulturell anerkannten und vereinbarten Bedeutungen sprechen, dann könnten wir es durchaus mit einem der ältesten Systeme grafischer Kommunikation der Welt zu tun haben“, sagte Von Petzinger.

Diese frühen Darstellungen könnten die ersten Inspirationen für das gewesen sein, was sich später zu einer abstrakten Schriftsprache entwickelte. Sie betrachtet sie als ähnlich wie die heutigen Emojis.? ?☺️ ? ?

„Wenn man darüber nachdenkt, sind diese [geometrischen Zeichen] wie die Ururgroßeltern der Emojis; einfache kleine Zeichen mit riesigen Mengen an Informationen, die in ihnen stecken“, sagte sie. „Aber man muss Teil der Kulturgruppe sein, um sie entziffern zu können. Man muss den Code kennen.“

Nachdem die Forscher die gemeinsamen Symbole gefunden haben, arbeiten sie nun daran, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Objekte wie eine 16.000 Jahre alte Halskette aus einer Grabstätte in Frankreich könnten dabei als hilfreiche Entschlüsselungshilfe dienen. In diesem Fall ist die Halskette mit 45 verschiedenen Zeichen bedeckt. (siehe unten)

Weitere Informationen finden Sie im Buch „The First Signs: Unlocking the Mysteries of the World’s Oldest Symbols“ von Genevieve von Petzinger.

Es ist faszinierend zu wissen, dass antike geometrische Symbole auf der ganzen Welt auftauchen, die 40.000 Jahre alt sind. Einige Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Menschen der Antike bereits vor 500.000 Jahren symbolische Markierungen schufen.