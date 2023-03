Zeitreisender mit düstere Prophezeiungen: Mega-Tsunami, Erdbeben und Co.! Diese Katastrophen drohen uns 2023 (Video)

Ein angeblich Zeitreisender versetzt TikTok mit sechs schockierende Vorhersagen für 2023 in Aufruhr. Angeblich drohen der Menschheit in den kommenden Monaten schreckliche Katastrophen, die unzählige Opfer fordern werden.

Regelmäßig sorgen selbsternannte Zeitreisende in den sozialen Netzwerken für Aufruhr. Nun schockt einer von ihnen mit äußerst düsteren Vorhersagen, die noch dieses Jahr eintreffen sollen. Im Gegensatz zu Nostradamus, Baba Wanga und Co. macht er sogar genaue Datumsangaben.

Zeitreisender schockt mit düsteren Prophezeiungen für 2023

„An alle, die glauben, dass ich ein falscher Zeitreisender bin, erinnert euch an diese wichtigen Ereignisse im restlichen Jahr 2023“, warnt der TikTok-Nutzer Eno Alaric (@theradianttimetraveller) in einem Video vor drohenden Katastrophen. Sollte der Zeitreisende recht behalten, soll die erste Prophezeiung bereits am 23. März 2023 eintreten.

Dann soll ein Alien namens „The Champion“ 8.000 Menschen auswählen, um die Menschheit zu retten. Die Auserwählten sollen dann auf einem anderen bewohnbaren Planeten untergebracht werden, um die Spezies vor einer anderen feindlichen Alien-Spezies zu schützen, behauptet Eno Alaric.

230-Meter-Tsunami, Horror-Erdbeben und Co.! Zeitreisender warnt vor drohenden Naturkatastrophen

Am 5. Mai 2023 soll dann ein gigantischer Tsunami die US-Metropole San Francisco treffen. Eine Welle mit einer Höhe von knapp 230 Metern soll auf die Stadt treffen. Mehr als 200.000 Menschen sollen sterben. Eine weitere Naturkatastrophe soll sich am 12. Juni 2023 ereignen.

Bei einem Erdbeben der Stärke 9,5 soll sich ein 2,4 Kilometer tiefer Graben auftun, aus dem viele ausgestorben geglaubte Tierarten freigelassen werden sollen. Eine besonders bizarre Prophezeiung hält der vermeintliche Zeitreisende für den 18. Juni 2023 bereit. „Sieben Menschen fallen wahllos vom Himmel in den Tod, obwohl nichts zu sehen war“, schreibt Ena Alaric.

TikTok-Nutzer skeptisch! Ist der Zeitreisende ein Lügner?

Doch nicht alle Prophezeiungen des Zeitreisenden stürzen die Menschheit ins Verderben. So sollen Wissenschaftler am 12. August 2023 ein Heilmittel für Lungenkrebs finden. Am 3. Dezember soll außerdem ein großer Kristall in den Tiefen des Amazonas gefunden werden, der sämtliche Krankheiten und Verletzungen heilen könne.

Ob die Vorhersagen des Zeitreisenden jedoch wirklich eintreffen, ist äußerst fraglich. Bislang ist keine seiner vergangenen Prophezeiungen wahr geworden. In der Kommentarspalte erheben TikTok-Nutzer schwere Vorwürfe. „Ich habe die letzten Prophezeiungen aufgeschrieben. Du bist bei allen durchgefallen“, heißt es in einem Kommentar. Wir dürfen gespannt sein, wie es sich mit den neuen Vorhersagen verhält.

Video: