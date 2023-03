Wahrsagerin sicher: Joe Biden verlängert Ukraine-Krieg, um „Satan Leben zu opfern“

Es sind äußerst bizarre Vorwürfe, die eine russische Hellseherin aktuell gegen US-Präsident Joe Biden erhebt. Ihr zufolge würde Boden den Ukraine-Krieg absichtlich in die Länge ziehen, um sein eigenes Leben zu verlängern.

Seit über einem Jahr tobt der von Russland entfesselte Krieg in der Ukraine nun schon. Wladimir Putins Plan, die Ukraine innerhalb weniger Stunden einzunehmen, ist bisher gescheitert.

Bis heute ist die Gegenwehr der ukrainischen Armee ungebrochen, was einige Russen an ihrem Präsidenten zweifeln lässt. Immer mehr von ihnen wenden sich daher an Esoteriker, die ihnen genau das sagen, was sie in der Regel hören wollen.

Russische Hellseherin macht Joe Biden für noch immer andauernden Ukraine-Krieg verantwortlich

Dazu zählt auch die russische Hellseherin Galina Yanko, die mit ihren Vorhersagen über den Ukraine-Krieg bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt hat. Auch aktuell sorgt die Putin-Unterstützerin mit ihren bizarren Prophezeiungen für Empörung.

So erklärte Yanko laut „Daily Star„, dass US-Präsident Joe Biden den Ukraine-Konflikt absichtlich in die Länge ziehen würde, um „Satan Leben zu opfern“. Für die Hellseherin ist klar, wer die Schuld für den noch immer andauernden Krieg in der Ukraine trägt: nämlich Joe Biden.

Bizarre Behauptung: Biden hat Pakt mit dem Teufel

„Amerikas Präsident Joe Biden besteht persönlich auf der Fortsetzung des Massakers in der Ukraine“, zitiert das britische Portal Yanko. „Er braucht diesen Konflikt so sehr wie die Luft.“, so die Behauptung der angeblichen Wahrsagerin.

Sie fügte hinzu, dass Biden eigentlich ein sehr langes Leben hätte haben sollen, aber sein „Pakt mit dem Teufel“ wird ihn daran hindern, seine vorbestimmte Lebensspanne zu erreichen.

„Biden ist eigentlich ein Langlebiger“, fuhr Galina Yanko fort. „Das Schicksal hat ihn dazu bestimmt, mehr als 90 Jahre alt zu werden. Aber er wird sein Alter nicht erreichen, weil er mit der dunklen Macht verbunden ist“, behauptet die Putin-Verbündete.

Ihr zufolge sei Biden „ein Mann Satans“, dessen Aufgabe darin bestünde, dafür zu sorgen, dass so viele Leben wie möglich – insbesondere das Leben junger Menschen – seinem dunklen Herrn geopfert werden. „Er versteht nicht, dass er in der Hölle landen wird“, so Yanko weiter. Biden wissen nicht, „welche schrecklichen Qualen ihn in der Zukunft erwarten“, poltert die Hellseherin.

Russland wird Ukraine-Krieg gewinnen laut Vorhersage

Eine deutlich bessere Prognose hat Yanko hingegen für Wladimir Putin. Ihr zufolge stünde der russische Präsident auf der „Seite des Lichts“ und werde daher auch den Ukraine-Krieg auf lange Sicht gewinnen, so Yankos Behauptung. Gleichzeitig lobte sie Putin dafür, sich im Krieg gegen die Ukraine zurückgehalten zu haben, um zivile Opfer zu vermeiden.

Yanko ist zuversichtlich, dass Russland den Ukraine-Krieg gewinnen wird. „Ich sehe einen schnellen Wendepunkt auf dem Schlachtfeld, unsere Seite wird eine Reihe wichtiger Siege erringen“, ist sich die russische Hellseherin sicher.

„Für Biden wird dies ein schwerer Schlag sein“, glaubt Yanko, „denn alles, wovon er so lange geträumt hat, wird in ein Loch fallen. Der Boden unter ihm wird wackeln, und alles wird einstürzen.“

Sie sagte auch voraus, dass Biden einen Friedensgipfel mit Putin einberufen wird – der wahrscheinlich in einem „neutralen Land“ wie Belarus stattfinden wird. Diese Gespräche würden Yanko zufolge „zu einer friedlichen Lösung führen“.