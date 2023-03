Netzfund:

Jetzt ist das Wissen über den Weltäther verboten und daher verstehen wir nicht, warum die „Stern“-Festungen am Wasser gebaut wurden.

Die Sternform der „Festung“ ist eine magische ORDATENIERTE Struktur, die wie ein Kristall die Fähigkeit hat, den Raum so zu organisieren, dass er nicht geotropisch (nicht destruktiv) macht, d.h. positive Ereignisse anzieht.

Das hilft, so ein „Gnadenfeld“ zu schaffen – fließendes Wasser oder besser gesagt seine ätherische Komponente. Die alten nannten diesen Äther – AQUA. Aqua ist einer von vier Ätherarten der Welt.

Der Äther bewegt sich ständig, wirbelt nach rechts und links, aber diese Bewegung ist chaotisch. Wird der Wasserfluss um eine geordnete Struktur – „Sterne“ – gestartet, dann erhält der ätherische Fluss (Aqua) Unidirektionalität, also Potenzial entsteht! Gleichzeitig erlangt Wasser magische Eigenschaften – es ist „strukturiert“.

Bitte beachten Sie, dass die Festungen des „Sterns“ nicht so gebaut sind, sondern mit einer gewissen Geometrie, wo die Winkel sehr genau, bis zu einem gewissen Grad gehalten werden – für die Wasserstrukturierung ist offenbar eine strenge Eckengeometrie erforderlich: der Flow scheint an diesen Ecken, produzieren viele Mikrovortex, geben die Ätherenergie (Aqua) frei.

Der bewegliche Wasserstrom ist das „Ladegerät“, mit dem der „Stern“ funktioniert.

Daher wurden Festungen an Flüssen oder am Meer aufgestellt, wo bereits Wasser in Bewegung ist, und dessen Abfluss organisiert werden kann.

In seltenen Fällen wurde Wasser aus der Erde gehoben, um um den Stern zu kanalisieren – wie es zum Beispiel auf einem Hügel in der Festung Elvas stand.

Übrigens gab es eine Anlage, um das Wasser aus der Tiefe hochzuziehen …

In St. Petersburg gab es neben Petropavlovka weitere „Sternfestungen“ entlang der Neva, z.B. auf dem Standort, wo sich jetzt die Admiralität befindet.

Ein Teil der Bastionen dieses Sterns wurde zunächst durch eine katastrophale Zunahme des Flusses abgerissen und weitere Strahlen wurden dann entfernt.