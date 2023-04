Diese einheimischen Fischer aus Brasilien wurden fast von einer Doline verschluckt (Video)

Zwei Fischer aus Franca, Brasilien, hatten ein beängstigendes Erlebnis, als sich plötzlich ein Erdloch unter ihrem Jon-Boot öffnete und es in die trüben Tiefen des Wassers zog.

Der Vorfall wurde auf Video festgehalten und zeigt die Männer, die sich abmühen, ihr Boot am Sinken zu hindern, während alles um sie herum nach unten gezogen wird.

Bemerkenswerterweise erwies sich die Größe des Bootes als genau richtig, wobei Vorder- und Rückseite an Land blieben und die Länge des Dolinen überspannten.

Nachdem das Boot im Schlamm und den Trümmern stecken geblieben war, setzten die Retter einen Kran ein, um die Fischer in Sicherheit zu bringen.

Diese beiden Männer hatten das Glück, zu überleben, es hätte auch schlimmer enden können, wie das, was einem 36-jährigen Mann aus Florida passiert ist, der 2013 in ein Loch fiel, das sich plötzlich nachts unter dem Schlafzimmer seines Vorortshauses in Tampa öffnete und rief zu seinen Bruder um Hilfe, als er fiel, und obwohl der Bruder des Mannes verzweifelt versuchte, seinem Bruder zu helfen, überlebte er den Sturz in die Doline nicht.