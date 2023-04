Hierarchie der Dämonen: Wer ist wofür verantwortlich

Alle Dämonen werden gemäß der Dämonenhierarchie nach Grimoire Verum (1517) und Goetia (1531) in höhere und niedrigere unterteilt.

Die drei höchsten sind Luzifer, Beelzebub und Astaroth – sie werden auch die Könige der Hölle genannt.

Sie wissen wahrscheinlich, dass alle Dämonen Titel haben: Ritter, Barone, Gouverneure, Herzöge und Prinzen. Es sind nicht die Dämonen, die die Hierarchie der Erde wiederholen, sondern die Menschen, die sie von den Dämonen übernommen haben.

Dies sind die drei mächtigsten Geister, aber nur Luzifer hat den Kaisertitel. Unter ihm gibt es zwei große Generäle, den Oberbefehlshaber Satanachia, verantwortlich für Europa, und den Befehlshaber Agaliarept, verantwortlich für Asien.

Beelzebubs Armeegeneräle Tarchimaki und Fleuretti sind für Afrika verantwortlich. Astaroths Untergebene sind Brigadier Major Sargatanas und Feldmarschall und Inspektor General Nebiros.

Unterhalb der „unreinen Dreifaltigkeit“ steht offenbar Ministerpräsident Lucifuge Rofokale, er ist verantwortlich für alles irdische Geld und Vermögen und hat drei Untergebene Baal, Agares und Marbas.

Oberbefehlshaber Satanachia (im Zauberbuch Verum Put Satanachia) hat Macht und Willen über alle Frauen und seine Stellvertreter Pruslas, Aamort und Barbatos.

Commander Agaliarept ist für irdische Graue und Minister verantwortlich, sagt ihnen, wie sie urteilen und welche Gesetze sie einführen sollen, er befehligt die Zweite Legion der Dämonen und seine Stellvertreter Viet, Gusoyut und Botis.

Flereti ist in der Lage, Hagel auf die Erde zu schicken und jede Arbeit über Nacht zu erledigen, er hat die Armee der Geister und seine Stellvertreter Basim Pryusan und Eligor unter seinem Kommando.

Sagratanas betreibt Spionage und Propaganda, er befehligt mehrere Geistertrupps und die großen Dämonen Zorai, Valefar und Farail.

Nebiros ist ein Nekromant, Seher und Wissenschaftler. Sein Blick durchdringt alles und er ist verantwortlich für die, die zu ewiger Qual verdammt sind. Seine Stellvertreter sind Auperos, Naberrs, Glassialabolas.

Jeder der stimmhaften Geister hat andere kleinere Geister in seiner Unterordnung – so wird eine klare Höllenhierarchie aufgebaut. Es gibt ziemlich viele Dämonen – und jeder ist für seine Arbeit auf der Erde oder in der Hölle verantwortlich.

So ist beispielsweise der Dämon Claunek für den Handel auf der Erde zuständig und Luzifers Liebling, weil er ihm viel Geld einbringt.

Und der Dämon Khil ist für Erdbeben verantwortlich und hat die Macht, sie zu verursachen. Der Dämon Guland verursacht bei Menschen Krankheiten und Pest.

Insgesamt ist Satanachia oder Satanis 54 großen Dämonen unterworfen. Nicht alle tun Böses. Beispielsweise ist Herpmel für Medizin zuständig und Trimasel unterrichtet Handwerk. Aber es macht keinen Sinn, alle Dämonen aufzuzählen.

Erwähnenswert sind die Botschafter, die für bestimmte Länder zuständig sind: Demon Belfgor in Frankreich, Mammon in England, Belial in der Türkei, Rimmon in Russland, Thamus in Spanien, Hutgin in Italien, Martinet in der Schweiz.

Jetzt verstehst du, warum scheinbar völlig unterschiedliche Länder – sie handeln auf die gleiche Weise, zum Beispiel führen sie alle auf einmal Lockdowns ein – sie hören nur auf die Befehle von Botschaftern.

Theoretisch ist das alles natürlich interessant, aber ihre Welt besteht aus Angst und Zähneknirschen.

Sobald Sie versuchen, einen dieser Geister zu kontaktieren oder anzurufen, werden sie sich für Sie interessieren und Sie nicht verlassen, bis sie Ihr Leben zerstören und Sie ins Grab treiben.

Eine unmenschliche Angst sitzt immer noch in denen, die versuchten, mit ihrer Welt in Kontakt zu kommen, da dies kein Ort für eine Person und lebende Menschen ist, es wird schließlich Ihren Körper und Ihre Seele ruinieren.