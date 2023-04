Medienbericht: Bizarre „Alien“-Kreatur am britischen Strand gefunden

Eine Frau, die in Großbritannien an einem Strand spazieren ging, kratzte sich am Kopf, als sie auf die Überreste einer bizarr aussehenden Kreatur stieß, die sie mit einem Außerirdischen verglich.

Der seltsame Fund (der unten zu sehen ist) wurde Berichten zufolge im März letzten Jahres von Marilyn Inglis in der Küstengemeinde Littlehampton gemacht, obwohl er erst in der vergangenen Woche ans Licht kam.

„So etwas sieht man nicht oft“, erinnert sie sich, „wir standen nur eine Weile da und haben es uns angesehen.“

Inglis schätzte, dass die Kreatur ungefähr 60 Zentimeter war und bemerkte, dass „sie nicht knochig aussah, sondern ziemlich muskulös war“.

Später zeigte sie Fischern aus der Gegend Fotos der Kuriosität, aber niemand konnte das mysteriöse Meerestier identifizieren.

„Wenn es ein Aprilscherz gewesen wäre, dann würde ich denken, jemand hätte es erschaffen“, staunte Inglis, „aber es sah zu echt aus.“

Die merkwürdige Kreatur erwies sich als so abschreckend für Inglis und ihre Freundin, die zu der Zeit bei ihr war, dass sie zu viel Angst hatten, sie zu bewegen oder viel weiter zu untersuchen, als sie kurz an der Küste zu filmen.

Was das Tier hätte sein können, stellte sie scharfsinnig fest, dass es eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit ähnlichen Überresten aufweist, die im Dezember an einem anderen britischen Strand gefunden wurden.

Diese mysteriöse Kreatur, die als „Baby-Monster von Loch Ness“ bezeichnet wird, wurde schließlich als Dornrochen identifiziert, was Experten zufolge auch Inglis wahrscheinlich begegnet ist.