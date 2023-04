Haben Außerirdische die Pyramiden der Antarktis gebaut? (Video)

Eines der umstrittensten und verwirrendsten Themen im Internet ist das Mysterium der Pyramiden der Antarktis.

Einige beziehen sich auf die Pyramiden als Verschwörungstheorien, während andere glauben, dass sie nur kleine Teile vieler Strukturen sind, die unter der Antarktis versteckt sind.

Das Auftreten von Zivilisation in der Antarktis ist möglicherweise lächerlich.

Schließlich ist die Antarktis einer der wenig einladendsten Orte der Erde.

Die Antarktis war jedoch vor Millionen von Jahren nicht mit Schnee und Eis bedeckt.

Was wäre, wenn es irgendwann eine menschliche Zivilisation auf dem jetzt eisigen Kontinent gegeben hätte?

Dr. Vanessa Bowman vom British Antarctic Survey sagte im Gespräch mit der Zeitung „The Sun“:

„Gehen Sie vor 100 Millionen Jahren zurück, und die Antarktis war von üppigen Regenwäldern bedeckt, ähnlich denen, die heute in Neuseeland existieren.“

Die Antarktis ist seit Jahren ein mysteriöser Kontinent.

Es ist der Geburtsort zahlreicher Verschwörungstheorien, und viele Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Antarktis mehr als Schnee und Eis ist.

Tatsächlich war die Antarktis vor Millionen von Jahren alles andere als Eis.

Vor etwa 170 Millionen Jahren war der heute eisige Kontinent Teil eines Superkontinents namens Gondwana.

Vor etwa 45 Millionen Jahren trennten sich die Wege der Antarktis.

In Anbetracht der Geschichte der Antarktis lag der Kontinent einst weiter nördlich und genoss ein tropisches Klima.

Was heute als Eis und Schnee erscheint, waren in ferner Vergangenheit üppige grüne Wälder, die von verschiedenen uralten Lebensformen bewohnt wurden.

Jane Francis von der University of Leeds sprach in einem Interview mit der BBC.

„Ich finde die Vorstellung, dass die Antarktis einst bewaldet war, immer noch absolut umwerfend. Wir gehen davon aus, dass die Antarktis schon immer eine gefrorene Wildnis war, aber die Eiskappen tauchten erst vor relativ kurzer Zeit in der Erdgeschichte auf.“

Wenn also die Antarktis ein Kontinent mit riesigen Dschungeln und uralten Lebensformen war, gibt es dann eine Chance, dass sich dort menschliches Leben angesiedelt haben könnte? Und wenn ja, was hat es dann in Eis verwandelt?

Das können wir nicht mit Sicherheit wissen, da die Erforschung der Antarktis äußerst schwierig ist, da Expeditionen äußerst schwierig und finanziell nicht machbar sind.

Ohne die richtige Ausrüstung würden Menschen auf dem Kontinent nicht lange überleben, was es den Forschern enorm erschwert, die Forschung durchzuführen.

Bisher haben Experten Pollen in Proben gefunden, die aus der Antarktis entnommen wurden, was darauf hindeutet, dass die Temperatur der Antarktis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte etwa 20 Grad Celsius betrug.

Forscher des Desert Research Institute in Nevada entdeckten 2012 32 Bakterienarten im Vida-See in der Ostantarktis, die beweisen, dass das Klima in der Antarktis in der fernen Vergangenheit ganz anders war als heute.

Außerdem sieht es so aus, als hätte jemand offenbar die Eispyramiden auf dem Kontinent erkannt.

Dies hat viele Menschen zu der Überlegung veranlasst, dass sich in der Antarktis, ebenso wie es alte Zivilisationen in Asien, Europa und Afrika gab, ähnliche menschliche Zivilisationen entwickelt haben könnten, die faszinierende Strukturen und anscheinend sogar Pyramiden gebildet haben.

Natürlich, künstlich oder von Außerirdischen gemacht?

Die Zeitung „Daily Star“ schlägt vor, dass, wenn sich diese Strukturen als menschengemacht herausstellen, dies unser Verständnis der Menschheitsgeschichte drastisch verändern könnte.

Es gibt jedoch viele andere Erklärungen, die Licht auf die mysteriöse Struktur in der Antarktis werfen.

Es gibt verschiedene natürliche Formationen, die angesichts der faszinierenden Geologie der Erde leicht für von Menschenhand geschaffene Objekte fehlinterpretiert werden können.

Die pyramidenähnlichen Formationen könnten felsige Gipfel sein, die als „Nunatak“ bekannt sind, die im Grunde Vorsprünge durch Eis oder Gletscherkruste der Berggipfel oder Felsen sind, die einfach höher stehen als das Gelände, das sie umgibt.

Aber viele Leute behaupten, dass in vielen der sogenannten antarktischen Pyramiden vier definierte Seiten offensichtlich zu sehen sind.

Dies kann jedoch geografisch durch Erosion definiert werden.

Sie können sich leicht gebildet haben, nachdem natürliche Erosionskräfte sie über Millionen von Jahren geformt haben.

Nicht, dass ich sage, dass es so ist oder nicht.

Der gefrorene Kontinent kann irgendwann ideale Lebensbedingungen haben.

Während einige glauben, dass die Antarktis die Heimat vieler geheimer außerirdischer Stützpunkte ist, glauben andere, dass die Formationen, die als Pyramiden gekennzeichnet wurden, nichts anderes als natürliche geologische Formationen sind.

Wenn die Erwärmung der Antarktis unvermindert anhält, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft die vermeintliche tropische Antarktis wieder auftauchen sehen könnten.

Das Interesse an der Antarktis ist nicht in letzter Zeit entstanden. Wenn wir in der Vergangenheit graben, werden wir feststellen, dass die Nazis sehr daran interessiert waren, den eisigen Kontinent zu erkunden.

Es wird angenommen, dass die Nazis eine massive Basis auf der Antarktis namens Station 211 errichteten.

Die Gerüchte besagen, dass Station 211 existierte , und wenn ja, dann muss es innerhalb des eisfreien Gebirges in den Mühlig-Hofmann-Bergen des Neuschwabenlandes, auch bekannt als Königin-Maud-Land, gelegen haben (vielleicht ist es immer noch da).

Die Vegetation in der Antarktis ist laut den Teilnehmern der deutschen Expedition auf geothermische Quellen zurückzuführen.

Eines der interessantesten Zitate über Neuschwabenland und die Antarktis stammt von Großadmiral Karl Dönitz der deutschen Marine, der sagte: „Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz darauf, für den Führer in einem anderen Teil der Welt Shangri-Laon-Land eine uneinnehmbare Festung gebaut zu haben.“

Also, was denkst du über die Antarktis und ihre mysteriösen Pyramiden?

Ist an den angeblichen Pyramiden mehr dran, als wir zu sehen bereit sind?

War die Antarktis wirklich voller üppiger grüner Wälder, in denen Menschen leben?

Video: