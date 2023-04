Überwachungskamera erfasst gespenstische Aktivitäten, die einen Büroangestellten erschrecken (Video)

Eine Überwachungskamera mit Blick auf ein Büro in Kolumbien hielt den Moment fest, als ein verängstigter Mann aus dem Raum floh, nachdem sich Gegenstände scheinbar von selbst zu bewegen begannen.

Berichten zufolge ereignete sich der unheimliche Vorfall letzte Woche, als David Pineda bis spät in die Nacht allein an seinem Arbeitsplatz in der Stadt Medellin arbeitete.

Welches Gefühl der Einsamkeit er auch damals empfunden haben mag, wurde zweifellos erschüttert, als eine Kaffeetasse, die auf seinem Schreibtisch stand, plötzlich zu Boden fiel.

Während er das Durcheinander von der unerklärlichen Verschüttung aufräumte, blieb Pineda stehen, als sich ein Stuhl in der Nähe von selbst zu bewegen begann.

Der junge Mann teilte das Sicherheitsmaterial in den sozialen Medien, wies auf die mögliche paranormale Aktivität hin und staunte: „Ich habe versucht, eine logische Erklärung zu finden, aber nachdem ich das Video gesehen hatte, bekam ich wieder Schüttelfrost.“

Pineda beklagte sich darüber, dass „ich nicht mehr so ​​lange allein arbeiten möchte“, und erklärte weiter, dass das Gebäude „fast ein Jahrhundert alt ist und viele Geschichten hat, aber ich wollte sie nicht so kennen“.

Rückblickend auf die Erfahrung gab er an, dass sein erster Gedanke war, dass der Becher einfach heruntergefallen war, weil er ihn „sehr nahe an die Tischkante“ gestellt hatte, und erst als „sie meinen Stuhl bewegten“, wurde ihm das klar das etwas falsch war.

Der junge Mann bestand darauf, dass er nicht an Geister glaube, und hatte Mühe, zu erklären, was in seinem Büro passiert war, und räumte ein, dass ihn dies „wirklich verängstigt“ habe.

Wie man sich vorstellen kann, glaubt nicht jeder, dass das Filmmaterial echte gespenstische Aktivitäten zeigt, da einige skeptische Zuschauer angedeutet haben, dass entweder Pineda von einem Kollegen einen Streich gespielt wurde oder dass die Szene einfach ein cleverer Scherz war.

Der junge Mann seinerseits drückte seine Bestürzung darüber aus, dass sein Video landesweit in den Schlagzeilen landete, und überlegte , dass „Kolumbiens journalistische Prioritäten mir mehr Angst machen“ als die möglichen Geister in seinem Büro.

