Russische Wissenschaftler trainierten Menschen um mit „anderen Intelligenzen“ Kontakt aufzunehmen

Laut einem Journalisten, der Russland direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion besuchte, waren russische Wissenschaftler an einem massiven UFO- und Alien-Forschungsprogramm beteiligt.

Der investigative Journalist George Knapp enthüllte dem Dokumentarfilmer Jeremy Corbell in einer kürzlich erschienenen Folge des Weaponized-Podcasts, was er über ihre UFO- und Alien-Forschung erfahren hatte.

„Als die UdSSR Anfang der 90er Jahre zusammenbrach, tat sich eine kurze Gelegenheit auf. Mit der Hilfe eines gut vernetzten russischen Physikers reiste der Journalist George Knapp nach Moskau und interviewte hochrangige russische Militärbeamte und Wissenschaftler über die möglicherweise größte UFO-Studie, die jemals durchgeführt wurde“, heißt es in der Beschreibung der Episode.

„Die Zeugen, die noch nie zuvor mit einem Journalisten gesprochen hatten, bestätigten, dass das russische Militär eine zehnjährige landesweite Untersuchung von UFOs und UFO-Technologie durchgeführt hatte.

Die Russen wussten auch viel darüber, was die US-Regierung mit UFO-Untersuchungen gemacht hatte; Beide Regierungen hatten ihre Bürger belogen.“

Während ihres eingehenden Gesprächs über die russische UFO- und Außerirdischenforschung sagt Knapp zu Corbell: „Sie haben diese gigantische UFO-Studie, die 10 Jahre lang läuft und dann durch eine andere ersetzt wird, und sie versuchen herauszufinden, ‚Wie das geht, wie duplizieren wir [fremde] Technologie?’“

Knapp erklärt dann weiter: „Der nächste Typ, mit dem wir gesprochen haben, ist ein General, er ist ein Lieutenant General namens Alexi Savin, und ich wollte mich nicht wirklich mit Remote Viewing vertiefen, während wir dort waren, aber Lieutenant Savin hat wirklich Wert darauf gelegt.

Er hatte im Wesentlichen eine Remote Viewing Technik entwickelt und er zeigte uns einige Trainingsfilme, in denen sie einen russischen Seemann mitnehmen, ihn auf den Boden eines Schiffes setzen und ihn dann bitten würden, herauszufinden, wo sich andere Marineressourcen außerhalb des Schiffs befinden, ohne aus dem Fenster zu schauen und sie sehen können. Sie waren in U-Booten, und die Angaben waren wirklich genau, unglaublich genau, zumindest in diesem Film.

Und dann beschloss er, dass er jedem zeigen würde, wie die Technologie jedem beigebracht werden kann, also gingen wir zu unserem zweiten Treffen mit ihm und hatten einen ganzen Raum voller Frauen … er hatte handverlesene Stammgäste ausgewählt, um Menschen zu zeigen, dass dies etwas ist, das jedem beigebracht werden kann.

Dass jeder einige dieser Fähigkeiten hat. Und er zeigte dies teilweise, weil die entfernten Zuschauer, wenn sie gut wurden, auf das stießen, was er kosmische Intelligenzen nannte. Sie würden mit anderen Intelligenzen kommunizieren, die nicht von der Erde stammen.“

Knapp erzählte während der Folge zahlreiche Geschichten wie diese, darunter, wie die Russen versucht hatten, außerirdische Technologie zurückzuentwickeln, was sie über das UFO-Programm der Vereinigten Staaten wussten, und vieles mehr.

