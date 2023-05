Astrophysiker hat ein Raumschiff des geheimen Star-Wars-Projekts eingefangen (Video)

John L. Walson sagt: „Diese Person, Gerry Gilmore FInstP ScD, Professor of Experimental Philosophy, Institute of Astronomy Cambridge, sagte dies, nachdem er sich mein Teleskopmaterial angesehen hatte, denn er muss Kenntnisse über das Star Wars-Projekt haben, um zu wissen, wie sie aussehen, um das zu diesen Kommentar zu machen.“

Gerry Gilmore FInstP ScD schreibt: „Hallo und meine Glückwünsche zu Ihrer hervorragenden Astrofotografie. Sie erhalten eindeutig einige Bilder, die fast an der Beugungsgrenze Ihres Teleskops liegen. In den sehr schärfsten Bildern sind Andeutungen von Beugungsringen an den Rändern der Satelliten sichtbar.“

„Das ist natürlich die absolute Grenze der optischen Leistung und wird nur selten erreicht.

Interessanterweise ist der Prozess, den Sie haben, ein hochwertiges Bildgebungssystem mit schnellem Auslesen zu verwenden und dann die seltenen „perfekten“ Bilder auszuwählen, das von einem meiner Kollegen hier entwickelt und angewandt wurde.“

„Das MIT Lincoln Laboratory (mit Sitz in Lexington, Massachusetts, ist ein vom US-Verteidigungsministerium finanziertes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das für die Anwendung fortschrittlicher Technologie auf Probleme der nationalen Sicherheit gechartert wurde) ist die Gruppe, die einige der Dinge, die Sie sehen, gebaut hat.

Vieles von dem, was sie tun, ist das, was früher das Star Wars-Projekt war, das zweifellos einige Ihrer Objekte betrifft.

Sie sprechen natürlich nicht über die Militärsatelliten, aber es gibt viele Diskussionen über die Erdüberwachung und verwandte Themen. Es wird nur an akademische Organisationen verteilt.“

Im folgenden Video zeigen uns John L. Watson und John Lear solch ein hochentwickeltes Star Wars-ähnliches Raumschiff, und obwohl das Raumschiff fremdartig aussieht, ist es eher eine künstliche Weltraumwaffe, die sich im Orbit um einen großen Körper wie einen Planeten befindet , wie die Erde oder der Mond.

Offiziell sind keine funktionsfähigen orbitalen Waffensysteme bekannt, aber das von John L. Walson erbeutete Fahrzeug und der Kommentar von Gerry Gilmore FInstP ScD beweisen das Gegenteil.

Video: