Lokaler Medienbericht: Gespenstische Figur am britischen Strand fotografiert

Eine Frau an einem Strand in Großbritannien war verblüfft, als sie in der Ferne etwas entdeckte, das wie eine Art Erscheinung aussah.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die unheimliche Sichtung letzten Donnerstag, als der namentlich nicht genannte Zeuge die Promenade in der Küstengemeinde Cleethorpes entlang spazierte.

Ihr Spaziergang stoppte plötzlich, als sie „diese seltsam aussehende weiße Gestalt bemerkte, die am Strand herumschwirrte“.

Die Zeugin war verblüfft über das, was sie sah, machte ein paar Fotos (eines davon ist unten zu sehen) und verließ schnell den Bereich.

Im Rückblick auf die gruselige Anomalie sagte sie: „Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Person oder etwas anderes ist“ und stellte fest, dass „die düstere und neblige Natur des Abends ihn nur noch seltsamer machte.“

Wie viele Orte in England hat auch Cleethorpes eine reiche Geschichte voller Geistergeschichten, und viele haben daher vermutet, dass die Frau einen der in der Gemeinde ansässigen Geister gesehen haben könnte.

Skeptischere Beobachter vermuten jedoch, dass die „Erscheinung“ lediglich eine durch den Nebel hervorgerufene Illusion war.

Was halten Sie von dem rätselhaften Bild?