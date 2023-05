Die Aufdeckung der Reptilien-Agenda führte zum verdächtigen Tod des Whistleblowers

Anfang der 1990er Jahre machte ein Whistleblower namens Philip Schneider eine unglaubliche Aussage. Nachdem bei ihm eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, beschloss er, geheime Informationen mit der Welt zu teilen, bevor es zu spät war.

Über siebzehn Jahre lang arbeitete der Bundesunternehmer an zahlreichen Black-Budget-Projekten. Als Ingenieur und Geologe mit der Geheimhaltungslizenz „Top Secret“ beaufsichtigte er den Bau zahlreicher tiefer unterirdischer Militärstützpunkte in ganz Amerika.

Bei der Ausgrabung einer bestimmten Anlage ereignete sich ein unvorstellbares Ereignis. Genau in diesem Moment wurde das erschütternde Ausmaß der Täuschung und Korruption unserer Regierung enthüllt.

Tatsächlich würde ihn das, was er später öffentlich preisgab, letztendlich das Leben kosten.

Unterirdische Stützpunkte

Jedes Jahr bleiben in den Vereinigten Staaten Milliarden von Steuergeldern unberücksichtigt. Laut Schneider werden verdeckte Aneignungen für unterirdische Operationen eingesetzt . Weltweit gibt es mehr als 1.477 dieser Standorte.

Die meisten sind durch Hochgeschwindigkeitsbahnen verbunden, die Magnetschwebebahnen nutzen. Ein ganzes Labyrinth aus Tunneln, Autobahnen und Städten existiert meilenweit unter der Erde.

Die hier entwickelten Technologien gehen Jahrzehnte über die an der Oberfläche vorhandenen Anwendungen hinaus. In diesen Bunkern haben sowohl Menschen als auch Außerirdische ihr Hauptquartier, in dem verschiedene vertrauliche Experimente durchgeführt werden. Mehrere Stockwerke führen in tiefere Ebenen der Dunkelheit.

Dulce Wars

Phil war im August 1979 in der glühend heißen Wüste von New Mexico stationiert. Sein Team war mit dem Bau einer neuen Anlage auf einem ehemaligen Atomtestgelände beauftragt worden. Seltsamerweise wurden im Mineralogielager grüne und schwarze Baskenmützen eingesetzt.

Während die Arbeiter vier Vorstollen gruben, brachen die Bohrmaschinen immer wieder in einer bestimmten Tiefe ein. Um herauszufinden, was den Schaden an ihren Maschinen verursachte, wurden er und mehrere Kollegen in das Loch hinabgelassen. Als er unten ankam, traute er seinen Augen kaum. Vor dem ahnungslosen Baumeister stand ein sieben Fuß großer außerirdischer Grauer.

Es erzeugte einen fauligen Gestank, schlimmer als verrottender Müll. Ohne zu zögern griff er instinktiv nach seiner Pistole und begann zu schießen. Während eines Vortrags im Jahr 1996 erzählte Herr Schneider von der schrecklichen Tortur :

„Ich habe zwei von ihnen getötet – ja, sie sind sterblich und sie sterben. Dabei wedelte einer von ihnen mit der Hand vor der Brust und ein blauer Strahl traf mich. Er öffnete mich wie ein Fisch. Es riss mir die Finger und Zehennägel ab, verbrannte meinen linken Fuß und blies mir den Schuh weg. Es war wie eine elektrische Kraft. Ich war immer wieder bei Bewusstsein.

Der Green Beret, der direkt hinter mir war, legte mich in den Korb und schickte mich hoch. Er verlor sein Leben. Sechsundsechzig Geheimdienstagenten, Green Beret und Black Berets und andere Truppen verloren ihr Leben, weil die Regierung der Vereinigten Staaten gelogen und uns nicht vor der außerirdischen Bedrohung gewarnt hat.

Da unten herrscht Krieg. Unser Militär, das russische Militär und die Militärs der Welt standen in ständigem Konflikt mit den Außerirdischen: kleinen Grauen, großen Grauen, Reptilien und anderen.“

Nach diesem schrecklichen Vorfall begann Phil, die ernste Realität dessen zu erkennen, was sich auf unserem Planeten abspielte.

Außerirdische Arten: Derzeit sind mindestens elf verschiedene Arten jenseitiger Wesen bekannt, neun davon sind böswillig und feindselig. Manche sind kaum vom Menschen zu unterscheiden. Viele leben in Kolonien in den Untergrundbasen. Phil vermutete, dass in einer beträchtlichen Anzahl ungelöster Fälle von vermissten Personen diese Kreaturen eine Rolle spielen.

Adrenochrom: Die schändlichen Außerirdischen betrachten den Menschen lediglich als Nahrungsquelle. Sie sind jedoch keine Kannibalen und fressen kein Fleisch. Reptilien ernähren sich von angstbasierten Sekreten aus unseren Nebennieren. Es macht high und hat eine ähnliche Wirkung wie Kokain.

Neue Weltordnung : Die Menschheit wurde vor langer Zeit von einer finsteren nichtmenschlichen Macht überholt. Weltregierungen werden gekapert und vollständig unterwandert. Diese parasitären Wesen wünschen sich die vollständige Kontrolle über den Planeten. Ihnen fehlt jegliches Einfühlungsvermögen und sie planen, fast 90 % der Bevölkerung zu töten und die Überlebenden als Sklaven zu missbrauchen.

Am 17. Januar 1996 wurde die leblose Leiche von Phil Schneider in seiner Wohnung in Oregon entdeckt. Berichten zufolge wurde er mit einem Katheter erdrosselt und der Tod wurde als Selbstmord eingestuft.

Aufzeichnungen belegen, dass der Gummischlauch dreimal um seinen Hals gewickelt und dann fest geknotet wurde. Cynthia Schneider Drayer, Phils Ex-Frau, erklärte, dass eine solche Leistung für ihren ehemaligen Partner körperlich unmöglich sei. Mehrere Finger seiner Hand fehlten und er litt unter einer extrem eingeschränkten Armbeweglichkeit.

Sie berichtete den Ermittlern auch, dass persönliche Fotos, Vorlesungsmaterial und Tagebücher aus dem Haus gestohlen wurden. Wertvolle Gegenstände blieben unberührt.

Familienangehörige und Freunde bestätigen, dass ihr Angehöriger von denen ermordet wurde, die er entlarven wollte.

Wer auch immer für den vorzeitigen Abgang dieses tapferen Mannes verantwortlich ist, hat es nicht geschafft, ihn zum Schweigen zu bringen. Die Aussagen von Herrn Schneider verfestigen sich mit jedem Jahr.

In einer seiner letzten Reden warnte er das Publikum vor der düsteren Richtung, in die sich die Gesellschaft bewegte. Die Demokratie verwandelt sich in eine Technokratie, die von Zensur geprägt ist. Normale Bürger müssen unsinnigen Befehlen gehorchen. Das Marshall-Gesetz wird umgesetzt, die herrschenden Eliten sind jedoch von restriktiven Maßnahmen ausgenommen.

Freiheiten und Rechte werden systematisch beraubt. Er glaubte, der Weg nach vorn bedeute, aus der Selbstgefälligkeit herauszukommen, sich gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen und gemeinsam zurückzuschlagen. Fast drei Jahrzehnte nach der Übermittlung seiner letzten Botschaft sind die Massen vielleicht endlich bereit, zuzuhören.

Mehr über das Leben und den Tod von Phil Schneider finden Sie im Buch DUMBs – Geheime Bunker, unterirdische Städte & Experimente von Nikolas Pravda.