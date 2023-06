TV-Bericht: Familie behauptet, Außerirdische gesehen zu haben, nachdem in ihrem Hinterhof etwas abgestürzt war (Video)

Bevor Sie die ganze Geschichte lesen, ist es durchaus möglich, dass dieses Ereignis in Las Vegas eine Operation unter falscher Flagge und Teil eines (Alien-/UFO-)Projekts ist, das von der Kabale verwaltet wird, um eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen.

Am Abend des 30. April 2023 berichteten mehrere Menschen in Ostkalifornien, Nevada und Utah, sie hätten gegen 23:50 Uhr einen Blitz am Himmel gesehen.

Daraus folgt, dass ein Mann in Las Vegas die Notrufnummer 911 anrief, um zu melden, dass er und seine Familie einen Blitz gesehen hatten, wie etwas vom Himmel fiel und in ihrem Hinterhof abstürzte. Sie behaupteten auch, in ihrem Hinterhof zwei sich bewegende Kreaturen gesehen zu haben.

Notruf:

Anrufer: Da ist eine etwa 2,40 Meter große Person … daneben und noch eine ist drinnen und sie hat große Augen und schaut uns an und sie ist immer noch da.

911: Ok, wo ist das auf Ihrem Grundstück?

Anrufer: In meinem Hinterhof, ich schwöre bei Gott, das ist kein Scherz. Das ist tatsächlich so, wir … wir … wir haben schreckliche Angst

911: Es gibt also zwei Personen oder… zwei Subjekte, die in Ihrem Hinterhof sind?

Anrufer: Richtig und sie sind sehr groß … sie sind etwa 2,40 Meter 2,70 Meter, ich weiß nicht, sie sehen für uns wie Außerirdische aus. Große Augen … sie haben große Augen, ich kann es nicht erklären, und einen großen, ähm, Mund, das sind glänzende Augen und sie sind keine Menschen, sie sind zu 100 %, sie sind keine Menschen

911: Okay

Gegen 23:50 Uhr traf die Metro-Polizei von Las Vegas zur Untersuchung am Tatort ein: Sehen Sie sich das Körperkameravideo (von den 8 News-Ermittlern erhalten) beider Beamter an, das zeigt, wie ein Beamter in den Hinterhof geht, um Nachforschungen anzustellen, die Kamera jedoch wird schwarz… Dieser Teil seines Körperkameravideos wurde unter Berufung auf Datenschutzgesetze nicht veröffentlicht.

Das Rätsel wird noch größer, wenn man bedenkt, dass selbst nach mehr als einem Monat der Ermittlungen unklar blieb, was genau im Hinterhof der Familie abgestürzt oder dort gelandet war.

Der aufgrund von Datenschutzgesetzen geschwärzte Teil des Körperkameramaterials fügt eine weitere Ebene der Intrige hinzu und wirft Fragen über die Art des Ereignisses auf. Es ist unklar, warum Datenschutzgesetze in diesem speziellen Fall ein Problem darstellen würden.

Eine seltsame Geschichte, die Raum für Spekulationen und weitere Untersuchungen lässt. Wo ist das abgestürzte Objekt, wo sind die beiden Außerirdischen?

Ist es nicht ein Zufall, dass innerhalb einer Woche zunächst ein Whistleblower behauptete, das US-Militär verstecke ein UFO-Bergungsprogramm, und nun sehen die Leute Außerirdische in ihrem Hinterhof?

Ich denke, dass der Whistleblower-Fall und der Las-Vegas-Fall eine Inszenierung sind, die mit Hilfe bezahlter Schauspieler organisiert wurde und Teil eines geheimen Projekts ist, um die Menschen vor Außerirdischen einzuschüchtern, mit dem ultimativen Ziel, eine Eine-Welt-Regierung zu verwirklichen.

Um eine Eine-Welt-Regierung zu verwirklichen, reicht es nicht aus, die Menschen durch falsche Geschichten zu erschrecken, in denen behauptet wird, dass sie Außerirdische sehen.

Die berüchtigten Tic-Tac-UFOS sind Teil des Plans. Diese UAPs sind menschengemacht, nicht von den USA, Russland oder China, sondern von Raumfahrtagenturen, die eng mit der Kabale oder den Illuminaten zusammenarbeiten und die Eigentümer der Tic-Tac-UFOs/UAPs sind.

Wahrscheinlich wird es in naher Zukunft noch mehr solcher Fake-Alien-Geschichten geben, um den Menschen Angst zu machen, bis die Kabale damit beginnt, Tic-Tac-UFOs einzusetzen, um zivile und militärische Ziele in der Luft und am Boden anzugreifen, mit katastrophalen Folgen.

Eine vorgetäuschte Alien-Invasion, die nichts mit dem sogenannten Blue-Beam-Projekt mit dem ultimativen Ziel, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, zu tun hat.

Die Natur und Herkunft des Las-Vegas-Objekts sowie die Existenz etwaiger nichtmenschlicher Lebewesen waren zum Zeitpunkt des Berichts noch unbekannt, was uns nicht überrascht.

Video: