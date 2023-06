Die Erdsignale verändern sich: Heftige Ausschläge in der Schumann-Resonanzen

Die Schumann-Resonanz ist in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen, und Forscher können offenbar keinen stichhaltigen Grund dafür finden. Geschieht die Verschiebung der Neuen Erde schneller als bisher angenommen?

(Titelbild: Heftige Ausschläge am 07. und 08. und 09. Juni auf über 35 Hz. Quelle)

In diesem Jahrhundert passiert so viel, und Menschen auf der ganzen Welt beginnen, diese Veränderungen zu spüren. Ein großer Übergang steht bevor, und er betrifft nicht nur uns Menschen, sondern unseren gesamten Heimatplaneten.

Die Erde selbst hat einen Herzschlag. Sie wird „Schumann-Resonanz“ genannt und umhüllt seit Jahrtausenden alle Lebewesen mit einer natürlichen und gleichmäßigen Frequenz, die mit genau 7,83 Hz pulsiert.

Für die alten indischen Rishis hatte diese Zahl eine besondere Bedeutung, da sie mit der Frequenz von OM identifiziert wurde – dem heiligen, kosmischen Klang in der hinduistischen Religion. Wie Sie gleich sehen werden, hat es jetzt eine besondere Bedeutung für alle, die sich dieser großen Veränderung bewusst werden.

Für die westliche Welt repräsentiert die Schumann-Resonanz die Frequenz des elektromagnetischen Feldes der Erde. Seit seiner Vorhersage im Jahr 1952 hat es mit sehr wenigen Schwankungen konstant bei 7,83 Hz gepocht.

Alles änderte sich im Juni 2014, als das russische Weltraumobservatoriumssystem einen plötzlichen Anstieg der Aktivität verzeichnete, mit einer Spitze, die sich auf 8,5 Hz ausdehnte und an einigen anderen Tagen sogar 16,5 Hz erreichte.

Die Forscher waren tatsächlich verblüfft über diese noch nie zuvor aufgezeichnete Anomalie und wussten nicht, wie sie sie interpretieren sollten. Zusätzlich zu diesem Dilemma wurden kürzlich weitere ungewöhnliche Spitzen entdeckt, die überraschenderweise auf über 35 Hz anstiegen, weit über dem 2014 festgelegten Meilenstein.

Was ist also mit diesem beträchtlichen Sprung in Schumanns Resonanzen zu tun?

Worüber sich die Forscher einig sind, ist, dass diese Verschiebungen eindeutig irgendeine Art von Veränderung bedeuten.

Man geht heute davon aus, dass Menschen, die seit Tausenden von Jahren in einem latenten Zustand verharren, nun zu einer größeren Realität erwachen, in der sich Gedanken fast augenblicklich materialisieren.

Die Schumann-Resonanz und der Wandel, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, gehören zu den besten Beweisen, die wir für diesen Wandel haben.

Es wird seit langem vermutet, dass Menschen, die auf der Ebene des „kollektiven Bewusstseins“ agieren, die Struktur des Magnetfelds beeinflussen und Störungen wie die kürzlich entdeckten Spitzen hervorrufen können.

Dies wird normalerweise in Momenten großer Angst, Leidenschaft oder Anspannung verstärkt.

Diese Spekulation basiert auf der Tatsache, dass die Schumann-Frequenz „im Einklang“ mit den menschlichen Gehirnzuständen Alpha und Theta ist.

Diese ansteigenden Resonanzen entsprechen natürlich der menschlichen Gehirnwellenaktivität, was bedeutet, dass wenn Mutter Erde ihre Schwingungsfrequenz anpasst, wir dies möglicherweise auch aufgrund unserer irdischen Bindung tun.

Bedenken Sie auch die Beschleunigung der Zeit, die in letzter Zeit bei immer mehr Menschen zu spüren ist. Da der Planet in einem wacheren Rhythmus pulsiert, könnte dies auch Auswirkungen auf die Zeit selbst haben und diese beschleunigen. Warum haben wir also das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht als gewöhnlich?

Der Grund liegt offenbar in der Beschleunigung der Schumann-Resonanz, die uns einen Zeitraum von 24 Stunden als etwa 16 Stunden wahrnehmen lässt.

Wir wissen, dass „der Herzschlag der Erde“ sich beschleunigt, und nach Tausenden von Jahren mit einer starren Zeitvorstellung, in der ein ganzer Tag 24 Stunden zählte, lässt uns die beschleunigte „Schlagfrequenz“ der Erde nur noch zwei Drittel dieser Menge wahrnehmen, aufgrund unserer eigenen unbewussten Anpassung an diese neue Frequenz.

Die Zeit ist nicht der einzige Begriff, der schneller wird. Wir haben jetzt freien Zugang zu Informationen, einem unserer wichtigsten Vermögenswerte, und das Bewusstsein dafür nimmt weltweit stark zu.

Der Mensch wird spiritueller und geistig bewusster als je zuvor, und es dauert nur noch Jahre oder sogar Monate, diesen Status zu erreichen, da freie Informationen in Hülle und Fülle verfügbar sind.

Andererseits haben Forscher berichtet, dass das Erdmagnetfeld, eine Komponente, die mit der Schumann-Resonanz zusammenhängt, in den letzten 2.000 Jahren langsam und in letzter Zeit sogar noch schneller abgenommen hat.

Niemand kann eine genaue Erklärung dafür liefern, aber ein Artikel, der die Weisheit eines alten Weisen aus Indien beschreibt, weist auf eine mögliche Ursache hin.

„…das Magnetfeld der Erde wurde von den Alten geschaffen, um unsere ursprünglichen Erinnerungen an unser wahres Erbe zu blockieren. Dies geschah, damit Seelen aus der Erfahrung des freien Willens lernen konnten, ohne durch Erinnerungen an die Vergangenheit behindert zu werden.

„[Der Weise] behauptete, dass die Veränderungen des Magnetfelds jetzt diese Gedächtnisblockaden lösen und wir unser Bewusstsein für eine größere Wahrheit schärfen.Der Schleier lüftet sich. Die Scheuklappen fallen ab.“

Vor diesem Hintergrund sind wir vielleicht tatsächlich eine Spezies mit Amnesie, die langsam eine spirituelle und kognitive Renaissance erlebt, die uns das Erbe unserer Vorfahren bescheren sollte.

Es ist wahr, dass das Erwachen dieser koexistierenden Realität unsere gesamte Kultur auf den Kopf stellen und den Weg für neue und verbesserte Konzepte von Geschichte und Leben im Allgemeinen freimachen würde.

Diesen Wandel zu erleben wird für die meisten von uns eine echte Herausforderung sein, aber der Weg ist bereits ausgetreten und die Vorteile, die wir am Ende dieser Reise erleben werden, scheinen (zumindest theoretisch) äußerst befriedigend zu sein.

Erhöhen Sie also besser Ihre Frequenzen, um „im Einklang“ mit der Neuen Erde zu werden.

Verpassen Sie diese Chance besser nicht, denn es könnte die einzige Gelegenheit sein, die nächste Evolutionsstufe anzunehmen, bevor ein weiterer Zyklus in der Erdgeschichte ausbricht…