Reinkarnation und Seelenverträge

Die Idee von Seelenverträgen kommt oft auf, wenn ich meinen Klienten eine Therapie zur Rückführung in vergangene Leben anbiete. Interessanterweise sorgt diese Anerkennung, immer wieder zur Beherrschung karmischer Lektionen zurückzukehren, zwar für mehr Klarheit und Gelassenheit im aktuellen Leben, öffnet aber tendenziell auch die Büchse der Pandora voller weiterer Fragen.

Basierend auf der Beobachtung der Regressionserfahrungen meiner Klienten, intuitiven Interaktionen, die ich bei der Energiearbeit erlebt habe, und meinen eigenen spirituellen Studien in den letzten zwei Jahrzehnten habe ich einige Grundprinzipien von Seelenverträgen gelernt.

Gemäß dem Konzept der Reinkarnation besteht ein Teil der Reise unserer Seele während jeder Inkarnation auf der Erde darin, bestimmte Erfahrungen zu machen, ein Spektrum an Emotionen in vollem Umfang zu spüren und bestimmte Lektionen zu lernen – alles zum Zweck des spirituellen Wachstums.

Ich gebe zu, das ist eine ziemlich vereinfachte Liste der Gründe, warum wir uns dazu entschließen, uns auf die Abenteuer des Lebens auf der Erde einzulassen. Es bietet jedoch einen Überblick oder, wenn Sie so wollen, einen objektiven Überblick über die Gründe, warum wir uns dazu entschließen, trotz der Herausforderungen und vermeintlichen Einschränkungen, die das Leben als Mensch mit sich bringt, immer wieder dorthin zurückzukehren.

Nach jedem Leben und bevor wir als neuer „Charakter“ auf der Erdenbühne wiedergeboren werden, entscheiden wir, was wir beim nächsten Mal erleben, fühlen und lernen wollen.

Wie wir darüber entscheiden, hängt von mehreren Faktoren ab, wie z. B. Aufgaben oder Lektionen, die wir nicht abgeschlossen oder aus früheren Leben gelernt haben, neuen Szenarien, die wir erkunden möchten, und den Rollen, die wir im Leben unserer Seelenfamilienmitglieder spielen können, um einander zu helfen mit unseren „To-Do“-Listen.

Mit der Hilfe von spirituellen Führern und Seelenfamilien schließen wir eine Vereinbarung oder einen „Seelenvertrag“ darüber, was wir erreichen wollen und wie wir uns gegenseitig dabei helfen können, die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben.

Unsere Seelenfamilie ist unseren menschlichen Geburtsfamilien auf der Erde sehr ähnlich. Dies sind unsere Kernfamilieneinheiten im spirituellen Bereich, die seit unserem ersten Funken aus der Quelle zusammen sind.

Auf der Erde können unsere Seelenfamilienmitglieder jeder in unserem Leben sein, von unseren Eltern, Kindern oder nahen Verwandten bis hin zu Kollegen oder Freunden, die zum perfekten Zeitpunkt auftauchen oder unser Leben verlassen.

Auch die Rollen unserer Seelenfamilienmitglieder ändern sich mit jeder Inkarnation. Beispielsweise könnte unsere Mutter in diesem Leben in einem früheren Leben unser Bruder oder unser Sohn gewesen sein.

Der Zweck unserer Seelenfamilie besteht darin, einander zu unterstützen, zu lieben, zu führen, zu nähren, zu schützen und letztendlich dabei zu helfen, das spirituelle Wachstum des anderen zu beschleunigen.

Der schwierige Teil besteht darin, zu verstehen, dass die Rollen, die wir in früheren Leben gespielt haben, das Gegenteil von dem sein können, was wir in unserem aktuellen Leben sind. Zu diesen Rollen können der Protagonist, der Antagonist, das Opfer, der Täter, der Verlassene, der Retter, der Heiler, der Lehrer, der Vertraute oder der Verräter gehören, um nur einige zu nennen.

Ganz zu schweigen davon, dass wir in einem Leben viele Rollen spielen können. Natürlich ist es nicht einfach, unser menschliches Gehirn mit einem solchen Konzept zu begreifen. Denken Sie jedoch darüber nach: Wenn wir wirklich Hunderte von Leben geführt haben, liegt es auf der Hand, dass wir genauso viele Rollen gespielt haben. Ein gutes Beispiel ist eines meiner früheren Leben, das während einer Rückführungssitzung enthüllt wurde.

Wenn wir jedes Mal, wenn wir auf die Erde kamen, unser Leben immer einfach wäre, wir nie irgendwelche Herausforderungen erleben oder leiden müssten und es uns an nichts mangelte, wie würden wir dann wissen, ob wir Fortschritte gemacht hätten? Wie können wir Gefühle der Liebe, des Glücks und der Dankbarkeit wirklich wertschätzen?

Ganz zu schweigen davon, dass das Leben auf der Erde langweilig wäre! Der einzige Weg besteht darin, das Gegenteil zu erleben, und die menschliche Existenz bietet den perfekten Spielplatz, um das Yin und Yang jedes Spiels und die damit verbundenen Emotionen zu erkunden.

Jede „Rolle“, die wir auf der Erde spielen, ist voller komplexer Komplexitäten und wunderschöner Widersprüche, damit wir zu einer höheren Bewusstseinsebene aufsteigen können.

Es gibt unendlich viele Arten von Seelenverträgen, denn jede Inkarnation ist einzigartig und eng miteinander verbunden, nicht nur mit den Mitgliedern unserer Seelenfamilien, sondern auch mit den Menschen in unseren Gemeinden, Städten, Regionen und Ländern, in denen wir leben und spielen .

Wir sind alle sowohl auf mikrokosmischer als auch auf makrokosmischer Ebene miteinander verbunden. Trotz all dieser Feinheiten, die unser menschliches Gehirn möglicherweise nie vollständig begreifen wird, sind die Grundbausteine ​​aller Seelenverträge dieselben.

Seelenverträge beinhalten beispielsweise die Uhrzeit, das Datum und den Ort unserer Geburt. Dazu gehört die Familie, in die wir hineingeboren werden, und insbesondere wer unsere Eltern, Geschwister und unmittelbaren Familienmitglieder sein werden. Genau, wir wählen unsere Eltern! Dazu gehören auch bestimmte Menschen, die dazu bestimmt sind, genau im richtigen Moment in unser Leben zu treten.

Normalerweise fällt der Zeitpunkt mit dem Innenleben des Abstreichens einer der Hauptaufgaben auf unserer To-Do-Liste zusammen. Viele unserer primären Beziehungen sind bereits vor unserer Geburt festgelegt. Darüber hinaus beinhalten unsere Seelenverträge die bedeutenden Ereignisse, die sich im Laufe unseres Lebens abspielen sollen und uns dabei helfen, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Die letzte Komponente ist unser Tod, der sich jedoch nicht auf ein bestimmtes Datum bezieht. Vielmehr haben wir die Möglichkeit, aus mehreren Ausstiegspunkten zu wählen. Dies sind Momente in unserem Leben, in denen wir können,

Die nächste logische Frage ist, warum wir uns jemals dafür entscheiden sollten, schwierige Strapazen zu erleben. Nun, die kurze Antwort lautet: Das Leben auf der Erde ist ein großes Abenteuer mit optimalen Umgebungen, in denen man eine Vielzahl von Lektionen lernen kann, wie Selbstliebe, Geduld, Mitgefühl, weniger verkrampft und abenteuerlustiger zu sein oder einfach kein Märtyrer zu sein ein Opfer, um nur einige zu nennen.

Ganz gleich, für welche Rolle wir uns in diesem Leben entschieden haben: Das Bewusstsein, dass wir unserem Seelenvertrag nicht nur zugestimmt, sondern ihn auch geschaffen haben, bringt ein aufgestiegenes Bewusstsein mit sich. Das heißt, unser Leben ist nicht trotz, sondern wegen unserer Nöte sinnvoll.

Schließlich wirft die Kenntnis der Seelenverträge auch Licht auf die Muster in unserem Leben, die uns informieren sollen. Das liegt daran, dass wir einen freien Willen haben.

Unsere Seelenverträge sollen Möglichkeiten für Wachstum bieten, im Gegensatz zu einer vorher festgelegten Reihe von Ereignissen, die wir erleben müssen. Wir sind vielleicht nicht immer in der Lage, unsere Umstände zu kontrollieren, aber wir können lernen, zu entscheiden, wie wir reagieren.

Wenn das Leben hart wird und es auch so bleibt, sind diese anhaltenden Strapazen oder „unglücklichen Zwischenfälle“ Zeichen, die uns wachrütteln sollen. Vielleicht lernen wir nicht die Lektionen, die wir beabsichtigt hatten, oder wir achten nicht auf die von uns eingerichteten ausfallsicheren Signale oder Alarme, oder wir folgen diesmal nicht den Pfaden, die wir uns erhofft hatten. Wenn wir uns entscheiden, über unsere Erfahrungen und „Wachstumsschmerzen“ nachzudenken und daraus zu lernen.

Das Leben verläuft tendenziell reibungsloser und die Nöte werden schließlich zu Geschenken der Evolution. Das Leben ist keineswegs immer einfach, aber das soll es auch nicht sein.

Das Beste an Seelenverträgen sind die unendlichen Möglichkeiten für Wiederholungen! Nur weil Sie eine Gelegenheit verpasst haben, heißt das nicht, dass Sie keine andere bekommen werden.

Auf der anderen Seite müssen Sie nicht jede Gelegenheit nutzen, die sich Ihnen bietet. Es gibt keine Fehler, nur Lektionen. Wenn wir nicht alle Teile unseres Seelenvertrags erfüllen oder nicht alle beabsichtigten Lektionen zu unserer Zufriedenheit lernen, kann sich unsere Seele dafür entscheiden, sie in unser nächstes Leben zu bringen.

Wenn wir also „sterben“ oder in den spirituellen Bereich zurückkehren, werden wir unser Leben sorgfältig überprüfen, um unseren nächsten Seelenvertrag für unsere nächste Inkarnation festzulegen. Unabhängig davon, wie kurz oder lang unser Leben in Erdenjahren ist, ob wir alle unsere Aufgaben erfüllt haben oder nicht, ist jedes Leben wertvoll.

Nichts geht jemals verloren, denn wir bewegen uns in unserem Aufstieg immer höher.